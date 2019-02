Protocolli su relazioni ed appalti, entra nel vivo la fase dell’applicazione

Su richiesta dei sindacati, si terrà oggi, 7 febbraio, alle 16.00, nella sala giunta del Comune di Andria, alla presenza di Ferrotramviaria spa, un incontro con il sindaco Nicola Giorgino, per comprendere lo stato dell’arte del “Grande progetto dell’area metropolitana del Nord Barese”, la prima interconnessione delle reti ferroviarie che inciderà in modo strategico sul sistema della mobilità regionale. Il costo comprensivo dell’opera è di 180 milioni di euro del Programma Operativo F.E.S.R. Puglia 2007-2013 ed interessa alcune città della Bat e diverse dell’area metropolitana, Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto e Bari.

Sempre ad Andria, inoltre, nell’ottica della concertazione, il 4 febbraio scorso, si è svolto un tavolo sulla “Scuola-Cantiere” nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana denominato: Ri_pensiamo il Centro Storico. Un incontro in cui, alla presenza di tutte le parti firmatarie di un precedente protocollo, si è parlato dei modi per concretizzare l’idea di rendere i cantieri delle vere e proprie botteghe di arti e mestieri.

A Bisceglie, invece, i protocolli su relazioni sindacali e legalità negli appalti saranno oggetto di un approfondimento nei prossimi giorni da parte dell’attuale sindaco Angelantonio Angarano, dal momento che gli stessi sono stati firmati da Cgil, Cisl e Uil con i precedenti amministratori della città.

«Apprezziamo il lavoro che si sta facendo ad Andria e quella con la Ferrotramviaria è un’altra tappa di quel percorso di partecipazione e di condivisione delle strategie che abbiamo inaugurato con la firma dei due protocolli. Così come non possiamo non essere soddisfatti dell’interesse mostrato dal sindaco Angarano nel voler approfondire un iter inaugurato dai suoi predecessori, tutto ciò ci fa capire che siamo di fronte ad un nuovo approccio nella gestione e valutazioni delle relazioni con le parti sociali che non può far altro che andare a vantaggio dell’intera realtà territoriale», commenta Giuseppe Deleonardis, segretario generale Cgil Bat.