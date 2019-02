Tutto pronto, sabato 9 febbraio, in Piazza Catuma per l'Iniziativa "Andria città che accoglie". Nata a seguito dell'appello lanciato la settimana scorsa dal consigliere regionale della lista "Emiliano Sindaco di Puglia" Sabino Zinni, la manifestazione ha poi visto il diretto coinvolgimento di altre realtà associative e singoli individui sensibili al tema dell'accoglienza declinato nelle sue molteplici forme e modalità e, inevitabilmente, inclusivo nei confronti non solo dei migranti.

Il consigliere «Sabato 9 febbraio allestiremo una grande tenda in piazza Catuma, e dalle 18:00 in poi parleremo dei diversi volti dell’accoglienza, seguirà un aperitivo solidale curato da "La Téranga" e infine anche spazio per la musica e l'intrattenimento. Singoli cittadini, gruppi ed organizzazioni che vorranno esserci sono i benvenuti. Affronteremo il concetto di accoglienza a 360°. Vogliamo far sapere che c’è un’Andria che di fronte al continuo imbarbarimento dei tempi non rimane indifferente. Si mobilita e si dà appuntamento in piazza Catuma sabato prossimo».

Don Geremia Acri: «L'accoglienza non è solo quella riservata ai migranti, è quella che riserviamo tutti i giorni alle donne sole, ai padri separati, agli uomini che hanno perso un lavoro e a chi non lo ha mai avuto e gli anziani soli, abbandonati e vittime dei bulli. Il tema dell'accoglienza è più ampio, non ha bandiere di partito ed è un valore che arricchisce colui che lo mette in pratica. Il mio totale ed incondizionato sostegno all'iniziativa di sabato e a tutte quelle che ci saranno in futuro è dettato da un'unica legge, quella del cuore. La politica, il bene della comunità, è un’attività che tutti, indistintamente, e più o meno consapevolmente, facciamo. Fare politica serve alla crescita dell'umanità. Nessuno deve restarne fuori».

Il programma:



Ore 18:00 - Apertura

Ore 18:30 - “Andria città che accoglie”

Intervengono:

Sabino Zinni - Consigliere Regionale

don Geremia Acri - coordinatore Migrantes-Liberi

Diabate Kader - Ambasciatore Unicef Italia

Antonello Fortunato - Centro Zenith

Salvatore Ieva - Imprenditore

Modera: Marilena Pastore

Ore 20:30 - “Aperitivo conviviale” a cura de La Teranga

Ore 21:00 - Parole per chi accoglie (Letture poetiche)

Ore 21:30 - “Musica per resistere” a cura di Andriaground