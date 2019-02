Mi formo e lavoro, una misura che stenta a decollare

L’immagine utilizzata per il lancio dell’avviso “mi formo e lavoro” è davvero emblematica. Un razzo, quasi a voler indicare la velocità con cui si sarebbe chiusa l’intera procedura e sarebbero partiti i corsi. Nella realtà, quel razzo non è ancora partito e non è dato sapere per quali motivi.

Mi formo e lavoro nasce con l’obiettivo di accrescere le competenze dei cittadini pugliesi che hanno difficoltà a trovare occupazione e di proporre una nuova modalità di intervento, collegando l'offerta formativa all'accompagnamento al lavoro, focalizzando l’attenzione non solo sull'incremento delle competenze, ma anche sull'occupazione.

Lanciato l’avviso, dopo alcune incertezze, è stata aperta la manifestazione di interesse da parte del cittadino sul portale di Sistema Puglia. Ed è qui che sono cominciati i primi problemi di quel razzo che avrebbe dovuto rappresentare la misura. Intere ore di attesa per procedere alla detta manifestazione, come se si fosse a una lotteria, dato che il voucher previsto non è riconosciuto a tutti, ma solo a pochi fortunati che riuscivano ad arrivare prima degli altri. Addirittura, nella Bat, ci sono stati problemi riguardanti la compatibilità del codice fiscale con la provincia di nascita, perché chi è nato prima dell’istituzione della sesta provincia, ha una parte del codice che non coincide con la stessa e il sistema lo considerava come errore.

Superata questa fase, si pensava a una grande (ri)partenza nel 2019.

Infatti, sul sito di sistema puglia è stato pubblicato un comunicato in cui si annunciano le varie scadenze temporali previste per la partenza. Inoltre, per addolcire la lunga attesa di chi ha provato ad aggiudicarsi il voucher, si è pensato di attivare la modifica dei dati personali precedentemente immessi. Una cosa del tutto inutile, pensata solo come palliativo per chi ha provato ad aggiudicarsi l’ambito premio.

Nonostante le tempistiche, a oggi, non è dato sapere se le stesse saranno rispettate, dato che i cpi, che devono verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai “candidati” per poi stilare una graduatoria di ordine di arrivo, sono bloccati per motivi sconosciuti agli stessi operatori.

Forse, più che un razzo, come immagine di lancio si sarebbe dovuta utilizzare una lumaca o un gambero che fa un passo avanti e due indietro.