"Andria città che accoglie”: il programma completo

Ci sarà anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla mobilitazione “Andria città che accoglie”, che dalle 18:00 in poi di oggi pomeriggio si terrà in una grande tenda allestita per l’occasione in piazza Catuma ad Andria.

L’evento nato da un’idea lanciata dal consigliere regionale (Esp) Sabino Zinni per ribadire e difendere il valore dell’accoglienza, vedrà la partecipazione di diverse realtà del civismo, del volontariato e dell’associazionismo locale. Una mobilitazione a tutti gli effetti che vedrà un momento di testimonianza, dibattito e riflessione; uno conviviale e uno di puro intrattenimento.

Ecco il programma completo:

Ore 18:00 - Apertura e inaugurazione di “Accogliere per immagini” - esposizione a cura di Daniela Di Bari

Ore 18:30 - “Andria città che accoglie”

Saluti: Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia Intervengono:

Sabino Zinni - Consigliere Regionale

don Geremia Acri - coordinatore Migrantes-Liberi Diabate Kader - Ambasciatore Unicef Italia

Antonello Fortunato - Centro Zenith

Salvatore Ieva - Imprenditore

Modera: Paolo Farina

Ore 20:30 - “Aperitivo conviviale” a cura de La Teranga Ore 21:00 - Parole per chi accoglie (Letture poetiche) Ore 21:30 - “Musica per resistere” a cura di Andriaground