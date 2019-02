Nuova discarica, Coratella conferma l'autorizzazione concessa dalla Regione Puglia

Una nuova discarica ad Andria: è quanto svelato ieri dagli esponenti del M5S i quali, nella giornata di ieri lo hanno comunicato tramite i social facendo sollevare il polverone di critiche, e tra smentite più o meno ufficiali, da parte di esponenti regionali nonché dello stesso assessore all'Ambiente Stea, arriva stamane una nuova dichiarazione video di Michele Coratella che ribadisce e denuncia l'autorizzazione concessa dalla Regione su un sito già compromesso perché attaccato alla discarica "San Nicola La Guardia" che è stata chiusa dalla Regione Puglia all'inizio del 2017 (Revocata l'autorizzazione integrata ambientale detta AIA).

«La regione ha dato autorizzazione a realizzare una nuova discarica che ha la stessa dimensione di quella già chiusa, ovvero 763.000 metri cubi. In soldoni - continua Michele Coratella - significa che in 20 anni costerà 75 milioni di euro da gestire (un calcolo stimato sulla base della trattativa fatta dall'ass. Regionale Stea per il conferimento dei rifiuti urbani nelle discariche dei privati in Puglia tra cui la Bleu di Canosa di Puglia ndr). Ci accusano di non saper leggere le carte e invece non si rendono conto che sono loro che stanno prendendo per i fondelli i cittadini. Coratella fa riferimento ad un tavolo tecnico che si è tenuto il 3 dicembre del 2018 in cui l'Arpa e il presidente della provincia BAT, hanno chiesto di utilizzare le volumetrie esistenti.

Sappiate anche che in questa discarica confluiranno tutti i rifiuti della Regione. A poca distanza ci sarà anche un impianto di compostaggio di cui nessuno ve ne ha parlato. E grazie alla consigliera regionale Grazia Di Bari che siamo riusciti a scoprire, solo ieri, quanto sta accadendo. Mi chiedo: il consigliere regionale Sabino Zinni non ne sa niente? Come mai il nostro sindaco che parla agli altri di tutela della Salute poi ci mette un'altra discarica a fianco a quella già esistente?».

La richiesta del capogruppo consiliare: «Questa delibera della giunta regionale deve essere ritirata nella parte in cui autorizza la nuova discarica di Andria. Noi non la vogliamo. Questo territorio ha già pagato e già dato tanto. È il momento davvero di far sentire tutti quanti la nostra voce».