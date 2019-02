​Interessi e denaro più forti della politica?

Continuano gli appuntamenti del percorso di formazione sociale e politica “ZoOn PolitikOn – Accendi il tuo impegno”, promosso dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria.



Sabato 16 febbraio 2019, alle ore 16.00, presso il Laboratorio Urbano Officina San Domenico di Andria, interverrà il prof. Arturo Casieri, docente di Economia e Politica Agraria presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Durante l’incontro verrà affrontato il rapporto tra le scelte economiche e quelle politiche. Tale tematica, di particolare rilevanza, è da tempo al centro delle preoccupazioni della Chiesa e della società in generale. La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, in modo da neutralizzare gli aspetti predatori e speculativi della finanza e valorizzare il servizio della politica all’economia reale.

L’incontro non sarà solo teorico, ma anche un “officina del fare politico”. I corsisti, infatti, saranno coinvolti in prima persona in un'attività laboratoriale.

Il seminario non è esclusivamente aperto agli iscritti, ma anche a tutti coloro i quali sono interessati alla tematica proposta. Partecipando si potrà conoscere la realtà del Forum all’Impegno Sociale e Politico che, in collaborazione con l’ass. “Cercasi un Fine”, da ben tredici anni di occupa dell’animazione e formazione politica nella città di Andria.

La cittadinanza è invitata a partecipare.