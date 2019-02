“Viste DiVersi”: un concorso di poesia per promuovere arte e natura

Cominciano a prender corpo i progetti della “Maratona delle Idee – Green Jobs nelle Aree Protette”, il bando del Parco Nazionale dell’Alta Murgia volto a promuovere il protagonismo dei giovani “parchigiani”.



“Viste DiVersi” è il progetto presentato da Davide Matera e Vincenzo Colonna, vincitori della Maratona delle Idee, ed è organizzato dall’associazione culturale Lab Experience di Gravina in Puglia e supportato dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. “Viste DiVersi”, attraverso un concorso di poesia rivolto ai poeti residenti nel territorio del Parco, vuole realizzare un itinerario turistico legato al connubio poesia/fotografia capace di promuovere arte e natura con l’obiettivo di divulgare l’amore per la poesia e il valore dell’arte quali strumenti di incontro, di conoscenza, di crescita, di unione ed identità.



Quattro poesie in lingua italiana sul tema “L’uomo e la natura, bellezza ed armonia del Parco” e quattro in uno dei dialetti dei 13 Comuni del Parco sul tema “Tradizioni agricolo-pastorali, prodotti e bellezze dell’Alta Murgia”, accompagnate dalle fotografie che ne hanno ispirato i versi, andranno a comporre un itinerario di otto tappe nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



Una nuova occasione, dunque, per far sì che i cittadini siano protagonisti del territorio che vivono e contribuiscano a metterne in luce bellezze e peculiarità, grazie all’inventiva dei giovani murgiani sostenuti dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia.