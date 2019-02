Il Centro Antiviolenza RiscoprirSi... compie 10 anni

Il 19 febbraio 2009 le socie fondatrici dell'Associazione di Promozione Sociale RiscoprirSi... firmavano l'atto costitutivo dell'associazione. Nasceva così ad Andria il Centro Antiviolenza RiscoprirSi...

Un servizio specialistico di prevenzione e contrasto alla violenza, in particolare la violenza basata sul genere, che sin da subito è diventato un punto di riferimento importante per la comunità andriese e per i Comuni limitrofi. Dopo due anni di convenzionamento con il Comune di Andria, il Centro Antiviolenza RiscoprirSi... ha collaborato alla realizzazione del Centro Antiviolenza Futura della Provincia Barletta-Andria-Trani e successivamente ha iniziato anche a gestire sportelli del Centro Antiviolenza negli Ambiti Territoriali di Canosa, Corato, Molfetta, Modugno e Vico del Gargano, fornendo aiuto e sostegno alle vittime di violenza e promuovendo la cultura non violenta.

«Più di 600 le richieste di aiuto pervenute al servizio in questi anni, migliaia le persone incontrate per parlare della violenza di genere per le strade, nelle associazioni, nelle parrocchie, nelle scuole, nei servizi. Tantissimi i servizi sociosanitari, le forze dell'ordine, gli ordini professionali, i tribunali, le aziende sanitarie, le università, le amministrazioni locali, provinciali, regionali, nazionali con cui ci siamo interfacciate e continuiamo a farlo per cercare di promuovere reti a sostegno delle vittime che operino in maniera sempre più efficace. Tantissimi i referenti dei media che in questi anni ci hanno sostenuto e accompagnato con i loro articoli e trasmissioni dedicate.

Più di 2000 i followers che ci seguono attraverso il nostro gruppo Facebook su cui postiamo informazioni utili sulle nostre attività e su quanto avviene in Italia e nel mondo alle donne e a tutte le vittime di violenza. Una squadra di professioniste che nel tempo è diventata sempre più ampia, competente e in continuo aggiornamento, insieme a tante volontarie, tirocinanti e tesiste. Tantissime di difficoltà che abbiamo dovuto affrontare e che ancora oggi incontriamo nella gestione del servizio, nella costruzione della rete, nella costruzione di un linguaggio comune e di una rete unificata di servizi che possa essere di vero sostegno alle vittime, ma altrettante sono la passione e la forza di volontà che ci contraddistinguono.

Il percorso da noi realizzato è frutto dell'incontro di ogni persona e ente che abbiamo incontrato ed è proprio con ognuno di essi che noi vogliamo festeggiare il nostro decimo compleanno con un momento di condivisione, convivialità, leggerezza, per il piacere di ritrovarci, condividere percorsi, emozioni e risultati raggiunti».

L'evento si terrà presso la sede di Andria del Centro Antiviolenza RiscoprirSi... in Via Don Luigi Sturzo n. 46, martedì 19 febbraio 2019, ore 19:00.