Top30 dei Musei Italiani, Castel del Monte si piazza al 28esimo posto

I Musei e siti archeologici statali visitati nel Bel Paese nel 2018 sono stati visitati da oltre 55 milioni di persone (55.504.372), con un incremento superiore ai cinque milioni rispetto all’anno solare 2017 (50.169.316).

L’incremento riguarda sia gli ingressi a pagamento, 24.938.547 nel 2018, 24.068.759 nel 2017, sia, in misura maggiore, gli ingressi gratuiti che passano da 26.100.557 del 2017 a 30.565.825 del 2018.

In ragione dell’aumento dei visitatori si è registrato anche un incremento degli incassi lordi. Per quanto riguarda i singoli ingressi il sito statale più visitato resta saldamente l’area Colosseo - Foro Romano - Palatino seguito dall’area archeologica di Pompei e dalla galleria degli Uffizi con il Corridoio Vasariano.

Ma veniamo al nostro Castel del Monte che resta tra i 30 musei più visitati d'Italia piazzandosi al 28esimo perdendo una posizione rispetto al 2017 quando era 27esimo. La classifica stilata dal Mibac prende in considerazione il numero di visitatori e gli incassi realizzati dai singoli siti per l'anno 2018. Il Maniero federiciano, patrimonio Unesco, ha registrato 267.650 ingressi paganti corrispondenti ad un + 7,26% per il 2018. Il monumento voluto da Federico II di Svevia nel XIII secolo rappresenta lo 0,48% delle visite totali su territorio nazionale con un incasso di € 893.946 ovvero un +12,96% rispetto al 2017. Dati confortanti per il nostro monumento che lasciano ben sperare per il futuro. Dietro a Castel del Monte vi sono il Castello Svevo di bari, il parco archeologico di Siponto, il museo archeologico di Taranto... per citare alcuni siti pugliesi.

Un risultato sorprendente e che rende giustizia al sito andriese su cui però c’è ancora da lavorare tanto al fine di migliorarne la sua accessibilità. Restano irrisolti i problemi legati a parcheggio, accoglienza tramite un adeguato infopoint, sicurezza e cura del verde pubblico. Fiduciosi, però, auspichiamo un 2019 all’insegna di una maggior cura e attenzione da parte di tutte le istituzioni affinché possano migliorarne la fruibilità.