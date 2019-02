Il Progetto Policoro della Diocesi di Andria, assieme alla Caritas diocesana, l’Ufficio dei Problemi Sociali e del Lavoro, la Pastorale Giovanile e Micro.Bi, propone: 7 passi per una start-up: dall’idea al progetto (II edizione).

Un corso di formazione all’imprenditorialità con l’obiettivo di sostenere ed incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, guidando gli aspiranti imprenditori alla realizzazione di un progetto d’impresa mediante l’acquisizione di conoscenze necessarie per lo start-up.

Tale proposta si inserisce all’interno di una riflessione che la Diocesi di Andria attraverso il Progetto Policoro porta avanti da più di sedici anni, ovvero quella di offrire soluzioni concrete di fronte al dramma della disoccupazione giovanile, indicando nell’autoimprenditorialità una via privilegiata per mettere a frutto i talenti e valorizzare le risorse del territorio anche in un’ottica di cooperazione e solidarietà.

I migliori progetti d’impresa sviluppati attraverso i laboratori e le lezioni potranno essere finanziati tramite il microcredito del “Progetto Barnaba – dare credito alla speranza” della nostra Caritas Diocesana.

La partecipazione al corso, che avrà inizio il 26 febbraio, è aperta a tutti coloro che intendano costituire imprese, cooperative, società, associazioni, residenti nei comuni della diocesi di Andria.

Il corso è gratuito, consiste in 7 incontri (dalle ore 17.00 alle ore 20.00) e si terrà presso la Casa di Spiritualità “Giovanni Paolo II” in Via Bòttego, 36 ad Andria

Quest’anno il corso è aperto anche a coloro che possiedono già un’attività d’impresa e intendono formarsi, in particolare, ai temi fondamentali della comunicazione digitale o della gestione aziendale.

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite e-mail inviando entro il 20 febbraio (nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo, parrocchia e breve presentazione dell’idea imprenditoriale) all’indirizzo di posta: diocesi.andria@progettopolicoro.it

Programma

26/02 Fare impresa nella Dottrina Sociale della Chiesa (don Michele Pace – Direttore Ufficio Problemi Sociali e del Lavoro)

28/02 – 06/03 Dallo sviluppo dell’idea d'impresa al progetto (dott.ssa Rossana Giorgio - Commercialista)

13/03 Gestione aziendale – Come tenere l’azienda in salute (dott.ssa Rossana Giorgio - Commercialista)

20/03 Comunicazione e marketing nell’era digitale (Studio Refresh – Agenzia di comunicazione)



21/03 Finanza agevolata e testimonianza di alcuni GC (dott. Vincenzo Simone – Commercialista/don Mimmo Francavilla – Direttore Caritas)

28/03 Pronti, partenza, via? – Incontro a tu per tu con gli aspiranti imprenditori(dott.ssa Rossana Giorgio - Commercialista)



Per informazioni 329 9692069 – 3385819471 (Animatori di Comunità Progetto Policoro)