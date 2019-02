Martedì 19 febbraio sua Eccellenza Mons. Luigi Mansi, invitato dalla presidente Isabella Chicco, si è recato presso il Centro anziani "Club d'Argento" di Via Murri rione Monticelli. Ad attenderlo un nutrito numero di soci che ha salutato il prelato con stretta di mano individuale e applauso comunitario.

«Con grande gioia, ha esordito sua Eccellenza, ho accettato l'invito e sono qui per trascorrere un'oretta con voi!» Innanzitutto il Vescovo ha chiesto ai presenti di parlare loro raccontando quello che fanno, come si trovano nel centro.

La presidente Isa Chicco, prendendo la parola, dopo aver ringraziato S.E. per aver risposto sollecitamente al suo invito, ha illustrato brevemente la storia e le finalità del Club d'Argento nato nel 1993 come "Centro anziani" e diventata successivamente una Associazione di promozione sociale. «Fra le tante attività -, ha ricordato la signora Isa e il marito Riccardo Tursi -, svolgiamo attività di prevenzione malattie, corsi di ginnastica posturale, ballo, iniziative di solidarietà come Telethon e giornata di solidarietà con la casa di riposo San Giuseppe a Santa Maria Vetere». Ha citato anche la festa dei nonni svolta presso il centro a ottobre scorso e a tal proposito il socio Francesco Musti, soprannominato il poeta, ha declamato una sua composizione in dialetto andriese dedicata ai nonni: "u mstir du nonn".

Mons. Mansi ha ringraziato per questa presentazione e soprattutto per quello che il Club fa per gli anziani sostenendo ed incoraggiando ad andare sempre avanti vincendo la solitudine facendo cose costruttive insieme. «Questi luoghi - ha continuato il Vescovo - sono valvola di sfogo, in cui ritrovare la gioia di stare insieme e non rinchiudersi in casa propria; qui è bello, siete tutti amici fraterni, camminate insieme come in una grande famiglia».



Augurando tante cose belle e prosperità ha concluso con la santa benedizione dopodichè ha salutato tutti ringraziando ancora la presidente lasciando il Club d'Argento.

Presente anche don Sergio Di Nanni parroco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano a cui appartiene il centro anziani.