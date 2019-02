Vento nordico e gelo sulla Puglia in questo fine settimana

In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un piccolo e timido anticipo di primavera, favorito da una situazione di generale stabilità atmosferica che ha determinato un tempo soleggiato e temperature diurne decisamente miti (si sono registrate massime fino a 15-16ºC).

Il cupolone anticiclonico che sta interessando la Puglia ormai da qualche tempo è però destinato ad avere vita breve: le condizioni meteorologiche rimarranno stabili solo fino a venerdì mattina, in quanto già a partire dal pomeriggio inizieremo ad avvertire gli effetti di fredde correnti settentrionali, in discesa lungo il bordo occidentale di una vasta saccatura di maltempo che colpirà principalmente la Grecia.

Si tratta di aria di origine siberiana, che arriverà a lambire anche la Puglia, provocando conseguenze importanti sul regime delle condizioni climatiche.

Si assisterà prima di tutto ad un sensibile calo delle temperature, con massime non oltre i 10ºC, minime non oltre i 5ºC ed anche valori prossimi allo zero nelle zone più interne.

Soffieranno inoltre forti venti di bora e tramontana, con raffiche fino a 50km/h, che aumenteranno progressivamente nelle ventiquattro ore successive.

Proprio sabato 23 sarà la giornata peggiore: al gelo persistente si uniranno pure possibili rovesci, che potrebbero interessare in maniera isolata il versante adriatico, già colpito da mareggiate di modesta entità.

Sui rilievi della Murgia e sul Subappennino Dauno, invece, si potrebbero verificare occasionali precipitazioni di gragnola e neve tonda, che andrebbero ad interessare in particolare le zone di altitudine compresa tra i 100 e i 200m.

Fortunatamente, a partire da domenica 24 è previsto un iniziale assestamento delle condizioni avverse dei due giorni precedenti, verso valori di temperatura più vicini alle medie del periodo.