RdC: dai dati dei primi 2 mesi del 2019 non emerge nessun “allarme furbetti” per cambi di residenza

Subito dopo la pubblicazione dei criteri per percepire il reddito di cittadinanza è partita la gara dei soliti furbetti.



Tantissime persone, in diverse città italiane, subito si sono adoperate per eludere le regole e provare a rientrare nelle categorie delle persone che riceveranno l’aiuto economico, inizialmente previsto per le persone disoccupate, poi limitato ai nuclei familiari che hanno isee inferiore a 9360 euro.

Ed è proprio su questo parametro che si sono studiate le più disparate strategie per scendere al di sotto della soglia e rientrare tra i beneficiari, anche come più nuclei, derivanti da un unico nucleo familiare.

Tra le varie possibilità per far ciò, il metodo più gettonato è quello del cambio di residenza che ha portato a una vera e propria invasione degli uffici comunali di molte realtà.

Andria, in questo caso, rappresenta un’eccezione.

Dai dati forniti dal settore competente non emerge alcuna invasione per i cambi di residenza degli uffici di Piazza Trieste e Trento.

Mettendo a confronto i dati dei cambi di abitazione e dei cambi di residenza dei mesi di gennaio e febbraio 2018 e quelli degli stessi mesi del 2019, emerge una situazione piuttosto stabile.

Infatti, i cambi di abitazione sono stati: 243 a gennaio 2018 e 241 a gennaio 2019; 157 a febbraio 2018 e 56 fino all’11 febbraio 2019. Invece, i cambi di residenza sono stati: 53 a gennaio 2018 e 55 a gennaio 2019; 53 a febbraio 2018 e 25 fino all’11 febbraio 2019.

Pur non essendoci nessun allarme furbetti, comunque l’attenzione degli uffici preposti rimane alta, con l’attivazione di una serie di controlli specifici, soprattutto sui cambi “anomali”.

Per il momento, e si spera anche nei mesi a venire, Andria può andar fiera di questo risultato, a fronte di tanti altri che l’hanno vista sempre posizionarsi ai primi posti di classifiche di cui non vantarsi.