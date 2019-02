"Prendiamocene cura", ultimi giorni per partecipare al concorso di Ret'Attiva e Mo.V.I. Andria

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso di idee organizzato dal Mo.V.I., Movimento di Volontariato Italiano- una Federazione di organizzazioni di Volontariato presente sul territorio da oltre 40 anni -, Fondazione con il Sud e Ret’Attiva, la rete delle associazioni di Andria nata nel 2015 e finalizzata a promuovere azioni di cittadinanza attiva in sinergia con associazioni e cittadini, con il Patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Ambientali e alla Qualità della vita, nonché dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Andria. Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con la finalità di stimolare il protagonismo e di potenziare la partecipazione delle giovani generazioni ad attività di tutela e valorizzazione dei beni comuni.

Gli spazi comuni rappresentano i luoghi del territorio riconosciuti come collettivi dalla cittadinanza che deve impegnarsi in prima persona nella loro gestione e cura, collaborando armonicamente con le istituzioni. In questo modo essi diventano luoghi generatori di soluzioni condivise ai temi comuni e di costruzione, sul campo, di comunità solidali. La scuola, in particolare, è il luogo dove i piccoli cittadini trascorrono molto del loro tempo, perciò è fondamentale che essa sia palestra di crescita sociale e umana.

L’obiettivo del concorso è quello di attivare la comunità scolastica affinché si prenda cura di uno spazio interno o adiacente alla scuola, in modo da sviluppare il senso di appartenenza al luogo stesso, di apertura verso l’esterno e di piena integrazione con la restante collettività.

Gli spazi potranno essere individuati all’interno dei seguenti ambiti:

spazi verdi nel cortile della scuola;

spazi verdi esterni/adiacenti alla scuola;

muri perimetrali della scuola;

arredo urbano (panchine, cestini per i rifiuti, etc.).

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 28 Febbraio 2019, mentre l’idea progettuale dovrà essere realizzata entro il 27 Aprile 2019. Nell’arco del corrente anno scolastico si provvederà alla premiazione del bene comune meglio valorizzato. I premi, consistenti in buoni acquisto, saranno così ripartiti:

1°premio: buono acquisto di €1000

2°premio: buono acquisto di €700

3°premio: buono acquisto di €500

4°premio: buono acquisto di €300

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Dirigente scolastico, va predisposta secondo lo schema di cui all’allegato “A” dell'Avviso e dovrà pervenire entro il giorno 28/02/2019 al seguente indirizzo: retattiva@gmail.com o all’indirizzo pec: direzione@pec.camminareinsieme.it.

Le domande, pervenute e raccolte, consentiranno di redigere un elenco delle scuole partecipanti; esso sarà pubblicato sul sito www.retattiva.it e inviato, tramite mail, a ciascuna scuola.

La commissione, a partire dalla prima settimana di maggio, valuterà le azioni realizzate in ogni scuola; nell’ultima settimana di maggio si procederà alla premiazione durante un evento organizzato per l’occasione.



Per informazioni:

Dott.ssa Lucia Colasuonno (referente RET’ATTIVA) Tel. 328/8820525 mail: retattiva@gmail.com

Dott.ssa Mariangela Lomuscio (referente RET’ATTIVA) Tel. 392/0387130 mail: retattiva@gmail.com

Mario Ardito (referente Mo.VI) Tel. 329/6102827 pec: direzione@pec.camminareinsieme.it