Dal 4 marzo a Corato ripartono i treni, ecco i nuovi orari

Finalmente a Corato ripartono i treni: oggi è stata ufficializzata la data, il 4 marzo. I pendolari smetteranno di prendere il bus per arrivare fino a Ruvo, ci sarà un treno che farà da "spola" tra Corato e Ruvo. In pratica i treni provenienti da Bari potranno raggiungere Corato, ma sull’unico binario a disposizione potrà circolare solo un convoglio per volta. L’attivazione della tratta a pieno regime è prevista per la fine del 2019. Di seguito la nota pubblicata da Ferrotramviaria e i nuovi orari in vigore.

Così come ribadito durante un incontro realizzato in biblioteca nei giorni scorsi, è ancora in stand-by l'apertura della nuova stazione denominata "Fermata Bracco". Potrebbe essere inaugurata quando la tratta Corato-Ruvo tornerà a essere completamente operativa.



«Si avvisano i signori viaggiatori che da lunedì 4 marzo 2019 sarà riattivato il collegamento ferroviario Bari-Corato e viceversa. Contestualmente, entreranno in vigore i nuovi orari ferroviari dei quali sarà possibile prendere visione in calce a questa nota. Info chiamando tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 05,00 alle ore 24,00 il Call center al numero 080/5299111, poi tasto 1». Per consultare i nuovi orari basta cliccare qui.