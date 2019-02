Anche ad Andria "M'illumino di meno"

Anche quest’anno Andria parteciperà all’iniziativa promossa da RAI Radiodue “M’Iillumino di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar. Da alcuni anni questo appuntamento vede la collaborazione sinergica tra diverse realtà associative a cui se ne aggiungono sempre di nuove: Legambiente Circolo di Andria “Thomas Sankara”, Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria, 3Place, Onda D’Urto, Forum Città dei Giovani e le Vie del Centro.

Il 1 marzo 2019 è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ed è dedicata all'economia circolare. L'imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose, perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera. Dall'inizio di M'illumino di Meno, in 15 anni, l'efficienza energetica è diventata un tema economico rilevante e le lampadine ad incandescenza che invitavamo a cambiare con quelle a risparmio energetico non esistono più.

Spegnere le luci e testimoniare il proprio interesse al futuro dell'umanità resta un'iniziativa concreta, non solo simbolica, e molto partecipata.

Si spengono sempre le piazze italiane, i monumenti - la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona -, i palazzi simbolo d'Italia - Quirinale, Senato e Camera - e tante case dei cittadini. In decine di Musei si organizzano visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discute di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cena a lume di candela, in piazza si fa osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.

«Alle ore 19.30 ci riuniremo in piazza Vittorio Emanuele II ed attenderemo lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, successivamente prenderà forma una passeggiata per le Vie del Centro, dove i negozianti più virtuosi avranno abbassato le luci in vetrina e la sezione locale della Croce Rossa allestirà un gazebo/laboratorio di riciclo e riuso creativo. La passeggiata i concluderà in piazza Bersaglieri d’Italia al riaccendersi dell’illuminazione alle ore 22.00 con un aperitivo plastic free a lume di candela presso il bar Follow me fashion cafè.

Invitiamo la cittadinanza, le attività commerciali e le associazioni tutte a partecipare anche con piccoli gesti concreti svolti in autonomia #M’illuminoDiMenoAndria».