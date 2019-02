​Piscina Comunale, presto il nuovo gestore

Tempo qualche settimana e verrà completata la fase di individuazione del nuovo soggetto gestore della piscina comunale di via delle Querce. La commissione di gara per la concessione della gestione – gara bandita in data 14.12.108 per la durata di 5 anni con eventuale rinnovo per altri 2 - sta infatti ultimando le procedure di sua competenza, il cui esito verrà poi trasmetto al Dirigente competente per l'aggiudicazione definitiva, la contrattualizzazione e la consegna del servizio. Quando tutta la procedura verrà completata la struttura sportiva avrà un nuovo soggetto gestore concessionario.



Contestualmente a questo iter oggi è stata firmata, a cura del Dirigente del competente settore Cultura-Turismo-Sport, una ordinanza dirigenziale, la numero 92 del 26.2.2019, con la quale, per le motivazioni ivi riportate, si dispone la riconsegna per il 15 marzo alle ore 12.00. Non osservato il termine l'ordinanza prevede il ricorso allo sgombero, con ausilio della forza pubblica, per il giorno 18 marzo 2019, alle ore 12.00.

“Mi auguro - spiega l'assessore allo Sport, avv. Michele Lopetuso - che le procedure per affidare la struttura al nuovo concessionario siano rapide e senza intralcio. E che il passaggio dal vecchio al nuovo gestore avvenga in un clima di collaborazione e in un ragionevole lasso di tempo per consentire quelle opere strettamente necessarie al riavvio della struttura”.