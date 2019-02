Bruno Diaz è un 36enne portoghese di Lisbona partito il 15 marzo di due anni fa da Santiago di Compostela e diretto in Terra Santa, a Gerusalemme. Un viaggio che ripercorre i passi degli antichi pellegrini lungo i cammini della fede e nel nome della pace. Non è solo in questo viaggio: ad accompagnarlo il suo asinello Salam (in arabo significa pace).

Ha già attraversato la Francia e i Pirenei. È entrato in Italia; nei pressi di La Spezia ha percorso la via Francigena, passando poi per Assisi, Roma, e poi la costa adriatica fino su al Gargano sempre con il suo compagno di pace Salam.

Il viandante portoghese è stato ieri nel borgo di Montegrosso dove ha trovato ospitalità presso la famiglia Bonizio: lì ha cenato, si è riposato per la notte, ha fatto colazione, si è riassettato e, dopo aver ringraziato per l'accoglienza ricevuta, si è incamminato verso la città federiciana per poi proseguire alla volta di Corato.

Un appunto doveroso lo rivolge Giacomo Bonizio all'amministrazione comunale e provinciale affinché possa essere implementata la segnaletica verticale che indica il percorso delle vie Francigene: «Non è la prima volta che ci capita di incrociare a Montegrosso dei turisti che, sulle vie Francigene, sono diretti in Palestina e che, ahinoi, trovano difficoltà nel nostro territorio poiché privo di tali indicazioni. Sarebbe cosa gradita realizzarle a beneficio del turismo e dell'intera nostra comunità».

Nelle prossime settimane il viaggio di Bruno continuerà verso l'Albania, poi Turchia fino ad arrivare a Gerusalemme. Non ha soldi con sé, in cambio di servizi e ospitalità è in grado di offrire "pace e speranza". E a chi gli chiede quando arriverà in Terra Santa, lui risponde sempre così: "Nel tempo giusto".