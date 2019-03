Registro Tumori Asl Bat: a breve l'aggiornamento

A breve sarà reso pubblico il Registro Tumori aggiornato dalla ASL Bat. Lo comunica l’ufficio stampa della stessa azienda sanitaria provinciale facendoci sapere che entro la prima decade di aprile 2019 (ma con molta probabilità anticipato a fine marzo), i dati ufficiali aggiornati saranno resi pubblici tramite una apposita conferenza.

Il report è attualmente in fase di elaborazione dei testi e dell'impaginazione grafica. Va ricordato che il Registro Tumori fa parte di un più ampio report che è il tanto atteso “Profilo della Salute” la cui divulgazione spetta invece al Comune di Andria e che prevede un più completo rapporto, che ingloba fattori ambientali, sanitari, etc. Il profilo di salute, ricordiamo, è uno strumento di analisi che, attraverso un approccio interdisciplinare, permette di “fotografare” la situazione della città, evidenziandone punti di forza e punti critici nell’ottica della promozione della salute, indagando potenzialmente su tutti i fattori che potrebbero avere ripercussioni sullo stato di salute, sul benessere e sulla qualità di vita di una popolazione.

Il profilo di salute si concentra su alcuni indicatori socio-demografici, sulle principali cause di morte e ricovero, sull'incidenza dei tumori, degli incidenti stradali, domestici e sul lavoro, indaga sugli stili di vita e su alcuni interventi di prevenzione come ad esempio le vaccinazioni e lo screening. Il fine del profilo della salute è quello di offrire una visione completa dei problemi presenti nella città, quale primo approccio al miglioramento del livello di salute della stessa, nella consapevolezza che la conservazione e il miglioramento del bene "salute" non è prerogativa assoluta del servizio sanitario ma è un obiettivo raggiungibile solo con il coinvolgimento dell'intera comunità cittadina.



Riprendendo il discorso relativo al Registro Tumori, possiamo anticipare alcune prime indiscrezioni sui dati aggiornati per distretto, afferenti alla quarta edizione pubblica dei dati che sono aggiornati al 2014 e che documentano la frequenza dei nuovi casi di tumore accertati in tutta la popolazione (incidenza), la frequenza dei decessi attribuibili ai tumori (mortalità), la proporzione di pazienti che sopravvivono dopo cinque anni dalla diagnosi (probabilità di sopravvivenza) e il numero di persone che vivono avendo avuto in anni precedenti una diagnosi di tumore (prevalenza).

Rispetto alla terza edizione pubblica, dall'aggiornamento pare che non emerga un trend da mettere particolarmente in evidenza. Diminuisce l’incidenza di tumori al fegato nella Bat e la cosiddetta "lungo-sopravvivenza" media ad un tumore è stimata ai 9 anni, permettendo quindi la realizzazione di valutazioni cliniche più lunghe nel tempo.

Dati e rapporti che devono comunque mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione e soprattutto sulla diagnosi precoce che ha lo scopo di individuare le malattie nelle fasi iniziali, grazie agli esami clinici consigliati per età e sesso. Inutile, ribadire che tutti noi abbiamo il dovere di contribuire a migliorare la qualità della vita e dei posti che viviamo attraverso piccoli gesti quotidiani che rimandano al rispetto per l'ambiente, all'esercizio fisico, a favorire una dieta equilibrata, ad evitare eccessi e tutte quelle regole che, malgrado conosciamo bene, talvolta evitiamo di mettere in pratica.