Ambiente Sport Cultura: firmati protocolli d'intesa fra le associazioni della provincia

Presentati ufficialmente i protocolli d’intesa che legano tre associazioni in favore di ambiente, sport e cultura nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. La cerimonia si è svolta al Circolo Unione di Barletta con la presentazione delle guardie volontarie zoofile-ambientali della sezione provinciale BAT da parte del delegato Fare Ambiente M.E.E. di Barletta Giuseppe Palmitessa.

I protocolli d’intesa sono stati stipulati e sottoscritti dai Presidenti in carica o legali rappresentanti a nome delle compagini sociali nel rispetto dei rispettivi vigenti statuti associativi e delle specifiche attitudini, fra Laboratorio Verde Fare Ambiente Movimento ecologista europeo sezione BAT (dott. Benedetto Miscioscia, coordinatore regionale), ASD Off Road Barletta (avv. Mario Cristiano Gambarota) e Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (Nino Vinella, giornalista).

Le altre realtà associative sono interessate a collaborare nella fase di implementazione di vari progetti per assicurare alle Comunità esistenti nel Territorio di riferimento una proposta permanente e sostenibile di carattere educativo, culturale e professionale, che consenta ad ogni soggetto di ottenere un risultato soddisfacente in termini di aggiornamento/perfezionamento, rispetto al proprio iter formativo,quale ulteriore opportunità per un eventuale inserimento lavorativo, in particolare per il tramitedi specifici progetti da valutarsi volta per volta, Si impegnano a reperire mezzi, contributi e finanziamenti pubblici/privati o quant'altro considerato, necessario per sostenere la presente collaborazione attraverso la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l'accompagnamento al progetto e la partecipazione allo stesso, nell'ambito del quale di comune accordo vengano proposte iniziative; l'organizzazione e la realizzazione della didattica d'aula; supporto tecnico - didattico - organizzativo; partecipazione alle attività necessarie di selezione; partecipazione ad eventuali attività di selezione. Nei Territori di riferimento (dove esiste un alto tasso di opportunità socio- culturali aperte all'Associazionismo di Volontariato e Soggetti omologhi) viene socialmente perseguita ogni occasione tesa a incentivare la sinergia e la conoscenza,nonché a qualificare il settore socio-culturale-educativo ed ambientale quale mezzo di crescita civile, culturale, sociale ed economica; l'attuazione delle priorità e degli obiettivi come innanzi sono configurati dalla ricerca di nuove modalità di interventi sociali e formativi.

Alla manifestazione hanno partecipato inoltre rappresentanti e delegazioni di numerose altre associazioni sportive ed ambientaliste esistenti in provincia, con interventi qualificati su specifiche questioni e un dibattito che si è diffuso (in assenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale pure invitati) su aspetti giuridici, normativi quali: la mancata istituzione della Consulta sull’ambiente nell’ambito della partecipazione della cittadinanza attiva pure prevista dallo Statuto comunale: il profilo della guardia giurata particolare in rapporto allo svolgimento delle proprie funzioni; l’indipendenza ed autonomia del mondo associativo dai meccanismi della politica.

A conclusione della serata, l’assemblea è stata informata dell’avvio di un comune percorso che transiterà attraverso le Scuole (con la presentazione di mirati progetti multidisciplinari nel prossimo anno scolastico 2019/2020) e di cui sarà data ampia comunicazione alla cittadinanza volta per volta.