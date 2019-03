Il mondo della odontoiatria si è dato appuntamento ad Alessandria D’Egitto il 28 febbraio l’1 e 2 marzo per l’importante appuntamento con il congresso tecnico- scientifico “A step to the future”. Una tre giorni dedicata all'approfondimento legato alle ultimissime novità scientifiche in campo odontoiatrico, e che ha visto coinvolti circa 40 relatori tra i maggiori esponenti in campo tecnico, medico e scientifico provenienti da tutto il globo.Un congresso che, alla sua seconda edizione, rappresenta un passo verso il futuro, un passo verso le innovazioni tecnologiche e le scoperte scientifiche che affiancheranno i dentisti del futuro.

L’evento, patrocinato dall’Università di Bari con l’università di Alessandria d’Egitto e con la società scientifica ESOI (Egyptian Society of Oral Implantology) – nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione condotto dal prof. F. Inchingolo - è stato supportato dalle più importanti aziende mondiali nel campo della implantologia dentale e della chirurgia odontoiatrica e rappresenta un punto di incontro e di confronto tra le varie scuole di odontoiatria mondiale.

Tra i relatori di questa edizione targata 2019 anche un nostro illustre cittadino, il dottor Luigi Zagaria (svolge l’attività di Odontoiatra libero professionista presso il suo studio sito ad Andria in Via Ugo Foscolo 12). Ad Alessandria ha relazionato su una procedura ortodontica innovativa che permette di ridurre i tempi di trattamento di 2/3 rispetto alle tradizionali tecniche ortodontiche minimizzando gli effetti collaterali: «Questa tecnica ortodontica – ha commentato il dott. Zagaria - è indicata soprattutto nei soggetti adulti che hanno maggiori necessità estetiche e desiderano minori tempi di trattamento. Tra i suoi vantaggi anche un eccellente rimodellamento osseo e la stabilità del risultato nel tempo, oltre ad avere un vasto campo di applicazione».

La partecipazione al convegno di Alessandria d’Egitto rappresenta per il dott. Luigi Zagaria il coronamento di un lavoro certosino e costante condotto in questi anni e finalizzato ad offrire ai pazienti il meglio in termini di prestazioni mediche: «Ritengo che al giorno d’oggi il dentista non debba restare chiuso nel suo ambulatorio ma debba necessariamente aprirsi maggiormente all’innovazione tecnologica supportata dalle conoscenze scientifiche. Senza mai dimenticare quello che diceva Ippocrate (autore della formula solenne pronunciata da ogni giovane medico nel giuramento alla professione ndr) che la medicina è un’arte e le parole fiducia e rispetto del paziente, umanità e solidarietà, ricerca e attività, all’insegna dell’etica e della competenza, non devono essere parole vuote. Scienza e coscienza dunque un binomio indissolubile».

Il dottor. Zagaria rimarca la necessità di ogni medico di instaurare un rapporto di fiducia con il paziente al fine di migliorare anche le prestazioni offerte. «Il sorriso è il nostro biglietto da visita – ricorda il dottor. Zagaria -. Un bel sorriso può infondere sicurezza dentro e fuori. La bocca non è solo estetica ma è anche funzione, infatti una bocca sana condiziona la salute dell’intero organismo: se non si mastica in maniera adeguata ne soffre tutto l’organismo. Questo congresso mi ha permesso di condividere con la comunità scientifica mondiale ciò che quotidianamente condivido con i miei pazienti e di arricchire ulteriormente il mio bagaglio scientifico. Ringrazio l’Università di Bari e in particolar modo il prof. F. Inchingolo per aver creduto in me e supportato questo progetto. Un ringraziamento doveroso va altresì alla mia straordinaria famiglia che con pazienza e amore supportano i miei successi».













__________





Ulteriori note biografiche sul dott. Luigi Zagaria

Dopo aver conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria a pieni voti presso l’Università degli studi di Bari, ha seguito un percorso di formazione scientifico-professionale che lo ha portato a contatto con realtà professionali e accademiche in tutto il mondo. Ha frequentato le più prestigiose scuole di odontoiatria e di ortodonzia a livello mondiale. I suoi interessi professionali si sono concentrati soprattutto sull’ortognatodonzia associata alla postura collaborando con prestigiose università nazionali ed internazionali. È stato allievo del Prof M. Clauzade dell’Universtà di Nantes e del Prof Bernard Bricot per ciò che riguarda la posturologia e l’appoggio podalico. È seguace della tecnica “Bioprogressiva” del Professore Americano Robert M. Riketts: tale tecnica non focalizza l'attenzione solo su denti e occlusione, ma ha come principio basilare il trattamento del viso nel suo complesso.

IL dott. Zagaria è stato membro attivo del “Centro Internazionale Studi Clinici Ortodontici” di Verona con il quale prosegue una proficua collaborazione. Negli ultimi anni ha conseguito un importante Master Internazionale Universitario di II livello in Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia Implantare presso l’Università degli Studi di Bari, in collaborazione con la prestigiosa New York University, superando la prova finale con la lode e il plauso della commissione esaminatrice. Ha conseguito il Master Universitario di I livello in Posturologia e Biomeccanica di Base presso l’università di Bari superandolo, anche in questo caso, con la lode. È socio di prestigiose società scientifiche odontoiatriche ed ortognatodontiche. E’ componente del consiglio provinciale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Alle numerose attività professionali ha saputo affiancare anche il suo impegno per il sociale. Infatti per ben 12 anni dal 2001 al 2013 è stato odontoiatra volontario in Africa dove ha prestato la sua opera a titolo gratuito presso le missioni cattoliche contribuendo ad alleviare le sofferenze delle popolazioni africane. Attività di volontariato che a tutt’oggi prosegue facendo parte del direttivo della Onlus andriese “Insieme per l’Africa”.