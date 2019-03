Con l’arrivo dei primi sprazzi di primavera la passeggiata a Castel del Monte resta un classico. Domenica mattina, infatti, molti cittadini si sono goduti la passeggiata a Castel del Monte, alcuni invece, tra i più pigri, hanno deciso di avventurarsi fin sopra la collinetta in barba a divieti di parcheggio, hanno lasciato l’autovettura al lato della carreggiata, ostruendo il passaggio degli autobus di linea e si son goduti la loro breve passeggiata che dall’area destinata all’infopoint porta al maniero. Un modo incivile, ma possibile poiché in un territorio di nessuno, per salutare il castello, ammirare il paesaggio murgiano e contribuire notevolmente ad allungare la lista dei disservizi che destiniamo ai turisti in visita presso il Castel del Monte.

Sull’accoglienza turistica purtroppo, di tanto in tanto, siamo costretti a ripeterci, a tirare le orecchie all’amministrazione, a chi ha il dovere di controllare e multare i furbetti a bordo delle autovetture che parcheggiano selvaggiamente ai bordi della SS170 o peggio ancora lungo le curve che portano al castello, senza nessun presidio di sicurezza su quell’area che, ribadiamo, è patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1996 ed è nella top 30 dei monumenti più visitati nel Bel Paese.

Ce la prendiamo con tutta quella gente che, nelle buone intenzioni, non dovrebbe ridurre a pattumiera la pineta circostante e non dovrebbe parcheggiare selvaggiamente, ma che in pratica si lascia contagiare dal malessere generale che imperversa lì sopra. Ce la prendiamo con la mancata attivazione dell’Infopoint di cui tanto si continua a parlare. Appunto. Soltanto, parole.

Basterebbe controllare la zona ed evitare che il parcheggio selvaggio sia la norma. Basterebbe curare il verde attorno ed educare la gente a prendersene cura anziché invogliarla a imitare le istituzioni.

All'amministrazione tempo fa avevamo suggerito di posizionare dei cordoli in ferro che inibiscano il parcheggio selvaggio. Ci guadagnerebbe soprattutto la faccia dinanzi a quei turisti vittime di furti d’auto, perché ricordiamo che, oltre a parcheggiare erroneamente, espongono il mezzo al furto facile da parte dei ladri che in zona, si sa, sono sempre in agguato. E, qualora, le casse comunali non potessero permettersi nemmeno questa soluzione, quantomeno, qualche amministratore affiggesse una insegna con su scritto: “Lasciate ogne speranza, o voi ch' intrate...”. Dante ne sarebbe felice. Ah, lo avevamo già detto questo, ma lo ripetiamo, non si sa mai! Stai a vedere che stavolta è quella buona?!