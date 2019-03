Chiusura Officina San Domenico, Andriaground: «La prima autogestione disastrosa? Falso!»

Chiusura dell'officina San Domenico: riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del direttivo Andriaground Family - l'associazione culturale che, nella prima gestione del laboratorio urbano - della cui chiusura ci siamo occupati in un articolo nella giornata di ieri -, è stata tra le protagoniste attive di attività culturali e di spettacolo che si sono alternate fino al 2016, ovvero prima che la gestione passasse, di fatto, al Forum dei Giovani. Agostino Ciciriello, presidente dell'ass. Andriaground Family, replica ad alcune affermazioni postate sui social, per fare chiarezza e condividere il punto di vista dell'associazione sulla vicenda che tiene banco in questi giorni:

«Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un'improvvisa presa di coscienza di massa riguardo la situazione dell'Officina San Domenico. Nel dibattito pubblico che si è venuto a creare (per alcuni versi, finalmente) abbiamo assistito alla solita corsa contro il tempo in cui in molti si sono messi a disposizione della Città per provare a risolvere la situazione. Tuttavia, alcune "interpretazioni" ed alcune "analisi" che sono state fatte negli ultimi giorni meritano necessariamente una precisazione da parte di chi, come noi, nel primo progetto "Officina San Domenico " ci ha investito tempo, denaro e passione.

1) "Chi gestiva l'Officina San Domenico prendeva soldi dal Comune per fare le attività. Finiti i soldi è finito tutto". Falso. Le attività svolte dalle associazioni che animavano assiduamente l'Officina erano tutte fatte in regime di autofinanziamento. A ricevere i soldi dal Comune erano le solite due associazioni (basta andare a spulciare le Determine del Comune di Andria per capire di chi si tratta) che facevano due eventi all'anno, ovvero quando l'Amministrazione impegnava delle somme a loro favore.

2) "Chi ha gestito l'Officina San Domenico si è preso i soldi e non ha fatto nulla". Vero, con le dovute precisazioni. La cooperativa foggiana che aveva vinto il bando di gestione dell'Officina San Domenico, una volta ricevuti i circa 160.000 euro del bando, si è smaterializzata. Noi, che eravamo spesso presenti nel Laboratorio Urbano, non abbiamo mai avuto a che fare con alcun loro referente. Dei 5 dipendenti che la cooperativa avrebbe dovuto garantire per il funzionamento dell'Officina, solo uno (part-time) era presente fisicamente. Per di più abbandonato a se stesso. Gli altri quattro non si sono mai mossi da Foggia. Tutto quello che è stato realizzato, quindi, è stato fatto dalle associazioni che in autofinanziamento si sono date da fare per animare il luogo.

3) "La gestione dell'Officina è stata disastrosa" Falso, con delle precisazioni. La prima "autogestione" dell'Officina, quella svolta dalle associazioni culturali andriesi in autofinanziamento, ha reso il Laboratorio Urbano andriese "uno dei tre migliori Laboratori Urbani della Regione Puglia" (affermato dalla stessa Regione Puglia). Certo, non si può nascondere che ci fossero dei problemi economici. Tuttavia il servizio è sempre stato garantito, con un'offerta artistica e culturale di enorme rilievo, della quale il Comune di Andria era totalmente disinteressato. Il momento di rottura avvenne quando i "giovani" amici del Sindaco, compreso il valore del luogo e pensando di poterlo sfruttare a scopo politico, chiesero all'Amministrazione ed alla cooperativa di Foggia di potersi occupare della gestione del Laboratorio Urbano. Fu così che un bel giorno si fecero vivi i referenti della cooperativa di Foggia che imposero, su mandato del Sindaco (a loro dire), il cambio di gestione grazie ad un cavillo che avevano trovato nel bando. Ricordiamo chiaramente che, dopo una settimana dal nostro evento, la finale regionale del "Tecniche Perfette", in Officina arrivarono come ospiti Salvini e la Meloni. Inutile raccontarvi come sia proseguita la storia dell'Officina.

4) "Nessuno ha mai detto niente sulla situazione disastrosa dell'Officina". Falso. Noi di Andriaground abbiamo sempre espresso la nostra preoccupazione per la situazione dell'Officina. Ci sono articoli di AndriaLive e della Gazzetta del Mezzogiorno che lo dimostrano. Il problema è che, fino all'altro ieri, siamo stati gli unici. Fatte queste precisazioni, annunciamo la nostra totale disponibilità a collaborare per una nuova gestione del Laboratorio Urbano. Ci permettiamo però di dare una sola indicazione: chi ha contribuito alla sua distruzione, anche tacendo nella speranza "di avere un posto a tavola" nella nuova gestione degli amici del Sindaco, abbia almeno la decenza di fare un passo indietro».