Associazioni a raccolta per la sensibilizzazione dei cittadini alla cura dell'ambiente

Le associazioni andriesi si incontrano per condividere azioni mirate a informare e sensibilizzare sempre più i cittadini sull’importanza della salvaguardia dell’Ambiente e la importanza della sostenibilità delle nostre azioni. La cittadinanza andriese al centro di ogni azione.

«In seguito agli incontri informativi - spiega il Presidente di Onda d’Urto – Uniti contro il Cancro ONLUS,Antonio Tragno - desideriamo avviare la fase operativa per una città più sana e per la campagna di prevenzione dei tumori e delle altre patologie correlate agli inquinanti ambientali e ad uno stile di vita non corretto. In tutte le riunioni ci è stata manifestata la volontà di collaborare in ogni modo. Ebbene, ci siamo. Oggi ci rivolgiamo a tutte le associazioni, culturali, sportive, religiose, ambientali e ai gruppi parrocchiali incontrati affinché deleghino due o tre componenti in rappresentanza per ogni associazione o gruppo parrocchiale al tavolo di concertazione che si terrà lunedì 11 marzo alle ore 19,30 presso la "sala don Bosco" dell'oratorio salesiano sito in corso Cavour. Dobbiamo decidere insieme quali iniziative realizzare per il bene della popolazione, sopratutto quella infantile e giovanile. É ora di muoversi. Qui, adesso».