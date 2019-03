Ti accorgi del valore di una vita umana quando perdi una persona cara. Ma vale lo stesso quando ne salviamo una? vi sottoponiamo questo interrogativo perché la storia che vi raccontiamo oggi, parte proprio da qui, da quando, qualche settimana fa, l’equipe medica dello studio Saggese ha salvato la vita alla signora Enza: una donatrice Fratres che a seguito delle donazioni effettuate nel 2018 ha avuto diritto di accedere gratuitamente ad un checkup cardiologico completo.

«L’idea messa in campo dalla sezione Fratres – commenta il dottor Saggese - ha permesso di salvare la vita ad una giovane donna, sposata, con figli. Oltre alla visita cardiologica, l’ecografia e il dopler delle carotidi anche un’ecografia da sforzo di 2° livello, a completare il checkup. Questo tipo di indagine ha permesso di individuare l’altissima probabilità che la donna potesse subire un infarto cardiaco. La signora è venuta, come si dice “ridendo e scherzando” e si è trovata a dover fare, nel giro di pochi giorni, una coronarografia avendo scoperto una stenosi dell’80% (rischio altissimo di infarto ndr). Per cui è stata sottoposta ad un’angioplastica e in quel momento la signora si messa in salvo».

Sono già 40 i soggetti sottoposti a visita gratuita dopo aver soddisfatto i criteri della donazione nel 2018, anno in cui è partita la promozione tuttora in corso.

Una iniziativa nata da un’idea condivisa dalla presidente Antonella Sonetto e dall’assistente sanitario, il dottor Mauro Albore: «Abbiamo pensato che il gesto altruista del donatore disposto a donare il proprio sangue e quindi se stesso, dovesse essere ricompensato con altrettanta cura e dedizione, pertanto abbiamo ritenuto necessario e utile salvaguardare sua salute offrendo ai più generosidei controlli medici specializzati piuttosto che beni effimeri».

Ricordiamo il contenuto della promozione Fratres che vede un checkup cardiologico completo offerto ogni 4 donazioni eseguite durante tutto il 2019, oppure ogni 3 donazioni e la presentazione di un nuovo donatore.

«Dopo 25 anni come donatrice mi sento in dovere di ringraziare io la Fratres per avermi permesso di effettuare questo check-up cardiologico completo, il dottor Saggese per la sua scrupolosità e professionalità. Questa mia personale vicenda mi fa riflettere sull’importanza di donare e di effettuare screening a cui spesso uno non ci fa caso perché apparentemente in buona salute. Oggi il mio è, ancor più, un invito a donare: un gesto d’amore verso gli altri ma anche verso se stessi».

Donare se stessi per ricevere in “dono” la propria vita. È l’insegnamento che la signora Enza Scarabino e la grande famiglia Fratres oggi ci trasmettono. Una storia a lieto fine, di quelle che fanno riflettere e riconsiderare tante priorità: è la dimostrazione che il dono è già di per sé una ricompensa preziosa e apre le porte alla vita.