“Troppo odio nel mondo”: l’allarme Onu

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel discorso di apertura per la 40ª sessione del Consiglio diritti umani, in corso a Ginevra dal 25 febbraio al 22 marzo 2019, ha lanciato un allarme. “Il mondo è alle prese con una ondata di xenofobia, razzismo e intolleranza ed i diritti umani stanno perdendo terreno a livello globale”, ponendo l’attenzione su un “restringimento dello spazio civico” e sottolineando il fatto che negli ultimi tre anni siano stati uccisi oltre 1.000 tra giornalisti e attivisti per i diritti umani.

Il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, è un organo sussidiario dell'Assemblea generale composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite con la responsabilità di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.

Sui rifugiati e migranti false narrazioni. Il segretario generale ha condannato, nel suo discorso, una campagna insidiosa per annegare il Global Compact sulle migrazioni delle Nazioni Unite, un testo non vincolante che mira a migliorare le pratiche per la gestione dei flussi di rifugiati e migranti. "Abbiamo visto-, ha dichiarato, - come il dibattito sulla mobilità umana, ad esempio, è stato avvelenato con false narrazioni che collegano rifugiati e migranti al terrorismo e li hanno trasformati in capri espiatori per molti dei mali della società".

Il segretario dell'Onu ha notato che la campagna "ha fallito". Diciassette paesi si sono astenuti o hanno votato contro il patto all'Assemblea Generale, a dicembre scorso, e il testo ha alimentato un aspro dibattito politico soprattutto in Europa.

Troppo odio nel mondo. "L'odio sta entrando nella normalità, nelle democrazie liberali e nei sistemi autoritari allo stesso modo -, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. - Alcuni importanti partiti politici e leader stanno 'tagliando e incollando' nelle proprie campagne di propaganda ed elettorali idee dalle frange".

I governi di tutto il mondo stanno osservando con preoccupazione il clima politico, incancrenito da discorsi razzisti e di istigazione all'odio. Francia e Germania, in particolare, hanno lanciato l'allarme nelle ultime settimane per i rigurgiti di antisemitismo.