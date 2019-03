Niente concerto di De Martino, rimane il Festival del cioccolato

La vicenda del mancato concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino ha suscitato varie reazioni in città: da una parte molti hanno criticato la scelta di un genere piuttosto discutibile quanto a preferenze; dall’altra l’evento comunque avrebbe attirato un pubblico abbastanza cospicuo. Noi della redazione teniamo a precisare che sull’argomento è stato scritto fin troppo, considerando che non ci risulta fossero state richieste le autorizzazioni nei tempi e nei modi previsti. Tant’è che abbiamo optato per evitare di pubblicizzare un evento musicale, di fatto, di dubbia realizzabilità.

Alla fine dei giochi, dopo giornate in cui questo argomento è stato sulla bocca di molti, l’evento non si terrà. Resta in piedi il festival del cioccolato che dovrebbe concretizzarsi con una serie di stand posizionati a raggiera in piazza Catuma, come conferma l’assessore Magliano contattata dalla nostra redazione: «Il concerto salta per ragioni di ordine pubblico. Da delibera di Giunta, è bene precisare, avevamo previsto solo il festival del cioccolato con desk espositivi di artigianato ed esibizioni di artisti di strada».

Insomma, i fan del re della visualizzazioni dovranno "consolarsi" con qualche cioccolatino!