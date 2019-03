Mercoledì delle Ceneri, don Ettore Lestingi: «Quaresima come "epidemia di compassione"»

Un messaggio carico di significati nel giorno in cui i cattolici celebrano l'inizio della Quaresima: è quello che don Ettore Lestingi affida ad una lettera alla comunità.





«“In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla

che non aveva da mangiare,

chiamò a sé i discepoli e disse loro:

«Sento compassione di questa folla,

perché già da tre giorni mi stanno dietro

e non hanno da mangiare”. (Mc. 8,1-2)

Miei Cari,

il tempo di Quaresima che, come ogni anno, ha inizio con l’austero Rito delle Ceneri, oltre a viverlo come “segno sacramentale della nostra conversione”, desidero che da tutti sia vissuto come “sacramento dell’incontro”.

L’icona che propongo alla vostra contemplazione parla da sé: due uomini che si incontrano lungo la strada della vita, camminano l’uno sorretto dall’altro in un abbraccio che rimette in piedi e genera speranza.

Tale immagine evoca il volto di Dio che in Cristo ha sollevato l’umanità affamata di speranza facendo dell’incontro “sacramento” cioè segno e strumento di riscatto, come ci ricordano gli Atti degli Apostoli: “ Gesù passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui”. (10,38), spinto da quella compassioneper l’uomo che lo ha portato alla passione.

Come non vedere in questa immagine anche i tanti incontri che costellano il Vangelo e rivelano la forza contagiante della compassione? Il Buon Samaritano che prende sulle sue spalle il malcapitato lungo la strada verso Gerico; Simone di Cirene, l’Africano, e questa annotazione non è da poco, che, anche se costretto, incontra Gesù lungo la via del Calvario e lo aiuta a portare la croce; la Veronica che mettendo a rischio la sua vita, sfida la folla e incontra Gesù che suda sudore e asciuga con tenerezza tutta femminile il suo volto …

E’ a questi incontri che dobbiamo fare riferimento per lasciarci anche noi contaminare da quella che amo definire “epidemia di compassione”.

La Quaresima sia dunque tempo favorevole per fare “dell’incontro” lo stile di una vita autenticamente cristiana.

Nel racconto della moltiplicazione dei pani, vi è da parte di Gesù un comando che esprime tutta la sua volontà di coinvolgere i discepoli di ieri e noi, discepoli di oggi, in quella “compassione della folla” che provocò e provoca ancora oggi il miracolo della moltiplicazione: “Date loro voi stessi da mangiare” (Mc.6,37).

Dinanzi ad una folla affamata di dignità, di pane, di diritti negati, di una vita degna di essere vissuta, di cure, di amore e di compassione, non deleghiamo ad altri le responsabilità, ma agiamo da cristiani, da chi cioè sa andare oltre i criteri della giustizia umana, anche se sono fondamentali, e si lasciano guidare dalla giustizia di Dio che supera quella umana che continuamente ci dice: Date loro voi stessi da mangiare”.

Una verità che ci sarà ricordata all’inizio della Quaresima è questa: “Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

Per chi vale questa verità? Per noi, che a volte la usiamo anche per deridere il povero che ha fame di pane, congedandolo con una pacca sulle spalle.

Che la Quaresima sia tempo di vera compassione perché anche a chi ha fame non manchi “il pane quotidiano”.

Concludo rinviando a tutti il desiderio manifestato da Papa Francesco nell’incontro con i Dirigenti della FAO: “Che la fame (in tutte le sue forme), non abbia più presente né futuro, ma solo passato”.

Buon cammino a tutti»