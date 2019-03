Dolce weekend ad Andria, per 3 giorni sarà "invasa" dal cioccolato

Da oggi, venerdì 8 marzo, e per 3 giorni fino al 10, domenica, Piazza Catuma sarà teatro del Festival del Cioccolato organizzato da Casartigiani Abruzzo con il patrocinio del Comune di Andria-Assessorato alla Cultura. Per 3 giorni, dalle 10.00 alle 22.00, saranno in mostra tutti i prodotti a base di cioccolato dei Maestri Artigiani del settore provenienti da tutta Italia.

L’inaugurazione si terrà questa mattina, alle ore 11.00, in piazza Catuma, presenti il Sindaco, avv. Nicola Giorgino, l’assessore alla Cultura, avv. Francesca Magliano, l’assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Gianluca Grumo, oltre agli organizzatori.

«Per 3 giorni -spiega l’assessore Magliano – Andria ospiterà questa manifestazione che è un’occasione preziosa alla luce sia del successo riscontrato in tante altre città che della promozione turistico-culturale che ne verrà al nostro territorio, atteso che il programma prevede una serie di spettacoli con artisti di strada e laboratori organizzati dalla Fabbrica del Cioccolato. Questi spettacoli sono gratuiti per la cittadinanza e ci auguriamo che attirino visitatori anche delle città limitrofe. Il Festival prevede pure un mercatino artigianale dove saranno presenti hobbiste locali e quindi anche in questa occasione il borgo antico si animerà ulteriormente”.

Per sensibilizzare la partecipazione al Festival di alunni e studenti, è stata anche inviata ai Dirigenti Scolastici una circolare, a firma degli assessori Magliano e Grumo, nella quale si sottolinea che il Festival “ha come obiettivo la divulgazione della cultura del cioccolato rivolto sia ad un pubblico adulto che alle scolaresche, e che prevede l’installazionedi una vera e propria fabbrica di cioccolato, dove maestri cioccolatieri spiegheranno i vari processi della lavorazione e della realizzazione del cioccolatino artigianale”.

Sempre nell’ambito del Festival sarà realizzata dal vivo anche una scultura artistica lavorata e ricavata da un blocco di cioccolato di 100 Kg. che verrà donata all’Ente a fine manifestazione e, infine, si terrà un convegno con un nutrizionista ed esperti per illustrare gli aspetti nutrizionali e benefici del cioccolato.

Questo il programma:

Venerdì 8 marzo

10.00 apertura degli stend

11.00 inaugurazione con il taglio del nastro e l’apertura della fabbrica del cioccolato

13.00 chiusura della fabbrica del cioccolato

17.00 apertura della fabbrica del cioccolato

18.00 spettacoli con artisti di strada

22.00 chiusura della fabbrica del cioccolato

24.00 chiusura degli stand

Sabato 9 marzo

10.00 apertura degli stand

11.00 apertura della fabbrica del cioccolato

13.00 chiusura della fabbrica del cioccolato

17.00 apertura della fabbrica del cioccolato

21.00 spettacolo del “Mangia Fuoco” accompagnato da artisti di strada

22.00 intrattenimento musicale fino alle 24.00 e chiusura degli stand

Domenica 10 marzo

10.00 apertura degli stand

11.00 apertura della fabbrica del cioccolato

13.00 chiusura della fabbrica del cioccolato

21.00 artisti di strada

24.00 chiusura degli stand