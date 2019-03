Onda d'Urto dalla parte delle Forze dell'Ordine

«La tutela dell'ambiente e della salute è spesso nelle mani di chi deve vigilare, controllare, verificare che le matrici ambientali e il cibo siano nelle condizioni ottimali di salubrità. Coloro che si occupano di questo sono donne e uomini esattamente come noi, ma con una responsabilità in più. Sono nostri angeli. Ci custodiscono. Le chiamano anche “forze dell'ordine”. È così.

Senza di loro diamo per certo il disordine, la sopraffazione, la confusione, la mal-vivenza diffusa, l'istinto dell'uomo che è lupo per altri uomini (“homo homini lupus”).

Stiamo esagerando?

No di certo, a giudicare dalla cronaca quotidiana. Sempre più numerosi sono i reati di “disastro sanitario” per chi avvelena o contamina acque e/o sostanze alimentari con possibile ripercussioni per noi cittadini, di “omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose” e quello di “agropirateria” che punisce la vendita di prodotti alimentari con false certificazioni di qualità e/o contraffatti, con aggravanti in caso di finti documenti di trasporto o di simulazione dei metodi di produzione.

La nostra gratitudine è rivolta a loro, alle donne e agli uomini della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Ciascuno di noi è grato a questi pubblici ufficiali e si impegna a collaborare con essi in ogni modo.

La nostra parte come cittadini è anche questa. Noi volontari di Onda d'Urto abbiamo tre capisaldi nella nostra azione quotidiana di lotta ai fattori rischio per i tumori e per le altre malattie correlate all'ambiente inquinato: la sensibilizzazione pubblica, la legalità e l'indagine scientifica-conoscitiva.

E' in questa direzione che stiamo procedendo e che intendiamo proseguire. E non ci fermeremo».