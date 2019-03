«Il Progetto “Senza Sbarre” sta andando avanti con molta tenacia e, come era prevedibile, con mille difficoltà ma noi non demordiamo - commentano i referenti don Vincenzo Giannelli e don Riccardo Agresti - .

Sappiamo bene che è un Progetto ambizioso ed unico nel suo genere non ad Andria o nella Puglia, ma in tutta Italia. Vogliamo creare ponti tra carcere e mondo, tra chi è dentro e chi è fuori, tra “buoni” e “cattivi”, anche se la distinzione è molto sottile, ma è difficile creare ponti quando a mancare sono le cose più semplici come le strade.

Eppure è così.

La Grande Masseria San Vittore sorge nella Contrada che le dà il nome ma le strade per giungere alla Masseria sono completamente dissestate e piene di buche.

Soprattutto durante l’inverno, quando piove molto, le strade sono completamente impraticabili e questo danneggia l’intero Progetto.

Si sta realizzando il laboratorio della pasta “A mano libera” e a breve partirà la commercializzazione della stessa ma, se le strade saranno ancora in queste condizioni, sarà difficoltoso il trasporto della merce, sia in entrata e sia in uscita.

Ma le strade non sono solo un problema per noi ma per tutti coloro che abitano o lavorano nella zona. Eppure qui, in Contrada San Vittore, siamo sempre in territorio di Andria. Non è un altro paese ed anche qui vorremmo che i nostri diritti fossero rispettati. Ci auguriamo che questo nostro sfogo possa arrivare a chi di dovere e si possa, insieme, trovare la “strada” del dialogo».