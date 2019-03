Traffico in tilt su a Castel del Monte

Ancora una domenica di ordinaria follia su a Castel del Monte. Non meno di una settimana fa segnalavamo la presenza di macchine parcheggiate selvaggiamente lungo la strada che conduce al maniero federiciano. Quest’oggi torniamo perché la storia si ripete e con conseguenze ancor più tristi se si considera che nella giornata di ieri, la zona era interessata anche da un’importante gara di mountain bike (Iron Bike).

Nessun presidio di sorveglianza all’incrocio della collinetta che porta su al castello; niente multe per gli incivili. La zona in totale abbandono. Disagi si sono registrati per gli operatori turistici costretti a manovre estenuanti e lunghe attese per accompagnare i turisti.

Divieti non rispettati e guidatori irregolari impuniti. Nulla di nuovo dunque nella seconda domenica di marzo.

A denunciare la situazione di degrado anche la guida turistica Antonella Di Vietri: «Continuate a fare i “personaggi pubblici”, a suonarvela e a cantarvela... questa è sempre, costantemente e ad oltranza la realtà più vergognosa che si possa offrire a chi visita il nostro monumento e per chi lavora incessantemente e per fortuna nonostante tutto e tutti.... anche in queste condizioni al limite della decenza umana. Domenica a Castel del Monte superaffollata anche di gente a piedi... non siamo capaci di tenere tre transenne e dico tre transenne per far rispettare il divieto di salita e consentire il corretto servizio di pubblico trasporto al castello.

Di pubblico c’è solo quello che “paga” e mai quello che dovrebbe garantire la sicurezza anche minima. La verità è che quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba.

Un plauso al centro di accoglienza turistica di Castel del Monte che nonostante tutto svolge in modo eccellente il lavoro privato (ops!) anche di ufficio informazioni e spiegazioni per tutte le gravissime disfunzioni “pubbliche”.

100 macchine su e pullman di turisti bloccati nelle navette che devono garantire trasporto e dunque anche rispetto dei tempi di visita.

Il sistema è già ripartito, noi attendiamo le calende greche».

Lo ripetiamo, basterebbe controllare la zona ed evitare che il parcheggio selvaggio, così come il transito laddove non è consentito, diventi la norma. La storia è vecchia e la conosciamo tutti: uno scarica barile su quelle che dovrebbero essere le competenze di Polizia Provinciale, Locale, etc. Mancano presidi di Forze dell’Ordine e il turista, ovviamente, fa quel che gli pare…