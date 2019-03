Dopo le scelta effettuata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi, che ha annoverato la nuova Chiesa “Madonna della Grazia” di Andria tra le migliori 20 opere di architettura realizzate in Puglia negli ultimi tre anni, anche l’Ordine degli Architetti della Provincia BAT ha scelto la nuova Chiesa della “Madonna della Grazia”, progettata dall’ing. Riccardo Ruotolo e dall’arch. Marco Stigliano, come opera architettonica più significativa realizzata negli ultimi tempi nella BAT e, quindi, meritevole di essere illustrata al convegno interregionale che si è tenuto a Roma lo scorso 27 febbraio presso la “Casa dell’Architettura”.



Il convegno, intitolato “Il Lazio incontra la Puglia e la Basilicata”, e organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, ha avuto un duplice tema: il primo è stato “Il futuro delle province in relazione al futuro del paese”, argomento sul quale hanno relazionato soltanto i Presidenti degli Ordini degli Architetti di Matera, Potenza, Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; il secondo, intitolato “Il racconto dei progettisti”, ha preso in considerazione un solo progetto per Provincia, illustrato a tutti i convenuti dallo stesso progettista.

Il progetto scelto dall’Ordine degli Architetti della Provincia BAT è stato quello del nuovo complesso parrocchiale “Madonna della Grazia” recentemente realizzato in Andria con particolare riguardo all’edificio Chiesa: l’opera è stata illustrata dal coprogettista architetto Marco Stigliano.

Come fa sapere l’ing. Ruotolo, l’incontro tenutosi in Roma ha voluto “mettere in evidenza come il progetto di architettura, inteso nella sua accezione più ampia di trasformazione della città e del territorio, sia al centro dei processi di crescita e sviluppo del paese. L’importanza dell’impegno intellettuale di saper leggere a fondo le trasformazioni sociali, urbane, economiche e territoriali,saper scegliere tra le opportunità migliori che la tecnica e la cultura mettono a disposizione, ci spinge a costruire un dialogo con tutti i progettisti attivi sul territorio”.

Nel convegno si è anche puntualizzato che l’architetto, ed in generale i progettisti dell’architettonico, devono essere i protagonisti del progetto di trasformazione e rilancio delle città e del paesaggio soprattutto in regioni come la Puglia e la Basilicata che possiedono un patrimonio storico (in particolare architettura religiosa), archeologico, paesaggistico ed economico di grande valenza nazionale e internazionale.