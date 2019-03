A 4 anni dalla sua "inaugurazione", ancora inutilizzato il centro "Dopo di noi" in villa

Si avvicina il 4° anniversario del 30 aprile 2015, una data che a pochi suonerà significativa: 4 anni fa, in una soleggiata mattinata primaverile, veniva inaugurato in pompa magna il centro "Dopo di noi", situato nel cuore della villa comunale andriese e destinato, nelle intenzioni, a garantire un porto sicuro a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile. Il costo sostenuto per la struttura è di oltre 1 milione di euro di fondi regionali

Ma dopo l'inaugurazione...solo parole. Le ultime "certe" - si fa per dire - risalgono all'ottobre 2017, quando, durante una riunione con le associazioni del terzo settore a Palazzo di città, il Sindaco aveva dichiarato: «Il 1° aprile è stata inviata documentazione su piattaforma regionale: siamo in attesa che termini una fase che riguarda l’allestimento della cucina, con il conseguente parere della Asl e l’attestazione di idoneità, perché per il resto è tutto pronto. Anche gli arredi ci sono, sono stati allocati temporaneamente in altra sede per evitare che fossero oggetto di furto. Lo monitoriamo in continuazione perché vogliamo renderlo operativo al più presto. Non voglio dare indicazioni temporali perché vorrei che ci fosse l’inaugurazione dell’attività anche domani ma non è possibile».

Questo domani sembra sempre più lontano: chi si avvicina alla struttura, oltre alle porte chiuse, può notare facilmente il degrado e deperimento inevitabile dovuti al mancato utilizzo degli ambienti; le erbacce inoltre crescono indisturbate in un luogo che doveva invece vivere e far vivere persone in difficoltà.

A che punto saranno le pratiche e gli adempimenti per la messa in funzione? A quando, più che un'inaugurazione, un vero allestimento?