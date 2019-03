Polemica sui fondi impegnati per la neve, il Comandante Zingaro replica alla Di Pilato

Non tarda ad arrivare la replica del Ten. Col. Riccardo Zingaro, Responsabile del Settore VIII del Comune di Andria — Comandante pro-tempore del Corpo di Polizia Municipale di Andria, in merito alle affermazioni del consigliere comunale Laura Pasqua Di Pilato che, in un post su Facebook, aveva criticato il dispendio di oltre 37mila euro di fondi pubblici per lo spargimento di sale gli scorsi 4 e 5 gennaio.

Il Comandante Zingaro, in merito al post, «ritenendolo profondamente offensivo del proprio operato e di quello dei sui operatori, precisa quanto segue:

1- Costo del sale — L'approvvigionamento del sale, per evitare che le strade divenissero impraticabili per la pubblica e privata incolumità, seppure in urgenza, è stato preceduto da indagine di mercato ed agli atti vi è l'offerta da parte di altra ditta di Margherita di Savoia che per la stessa fornitura ha richiesto un prezzo superiore a quello del fornitore dal quale il Comune di Andria si è approvvigionato;

2- in merito alla presunta nevicata, probabilmente la consigliera era assente nei due giorni della nevicata e non ha contezza di quanto si verificava in città e della mole di chiamate che giungevano alla C.O. per segnalare disagi e problemi alla circolazione ed ai cittadini, nonché aiuti materiali portati a persone in situazione di grave difficoltà. La protezione civile deve prevenire e non intervenire solo quanto si verificano gli accadimenti. Se non si fosse provveduto alla salatura delle strada la mattina del 05 gennaio Andria sarebbe città ferma;

3 - in merito alla scelta delle ditte utilizzate, in assenza di mezzi e personale del Comune di Andria, lo scrivente utilizza ditte già precedente individuate, alcune già individuate nel Piano di Protezione Civile, ed il cui costo è parametrato, al ribasso, rispetto al tariffe stabilite dalla Regione. In questo Comando non sono mai esistiti né mai esisteranno "amici degli amici" in quanto chiunque ha professionalità e capacità può tranquillamente accreditarsi e lavorare. Ad ogni buon conto allego alla presente il "VERBALE DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LO STATO DI CRISI PER LE NEVICATE E GELATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANDRIA NEI GIORNI 3, 4 5 DEL MESE DI GENNAIO 2019", sottoscritto dallo scrivente e dal Responsabile del Nucleo di Protezione Civile Puglia, gli unici responsabili della gestione amministrativa ed economica dell'emergenza neve.

Rammento che nel 2017 la spesa per l'emergenza neve ammontò ad € 110.000,00. Valuterò nelle sedi competenti tutte le iniziative più opportune a tutela della mia immagine e del Corpo di Polizia Locale che mi onoro di comandare».