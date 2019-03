"Fai come noi: cogli una seconda opportunità!", aperte le iscrizioni al corso serale del "Colasanto"

"Fai come noi: cogli una seconda opportunità!".

Sono aperte le iscrizioni per il corso serale dei "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.Colasanto”.

Il percorso formativo consentirà agli allievi di acquisire competenze tecniche e relazionali per ricoprire numerosi compiti di assistenza diretta alla persona, in collaborazione con le altre figure professionali, sia in regime di ricovero in strutture sociali e socio-sanitarie, sia in assistenza domiciliare.

Per accedere al corso bisogna essere in possesso del diploma di scuola dell'obbligo ai sensi della normativa vigente.



Gli interessati possono concordare un percorso personalizzato rivolgendosi presso l'IISS “G. Colasanto”, Via Nicolò Paganini – 76123 Andria (BT).