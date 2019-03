Domani, 21 marzo, sboccia la primavera e noi vorremmo che fiorisca un nuovo senso civico e una lotta all’abbandono incontrollato di rifiuti nelle campagne che coinvolga ogni singolo cittadino onesto che tiene a cuore la salute pubblica e l’ambiente in cui viviamo.

Le foto che pubblichiamo risalgono a domenica 17 marzo scorso e non raccontano nulla di nuovo: niente di quanto non avete già visto in svariati articoli di giornale. Se allunghiamo il giro, non solo il macchina ma anche in rete, troviamo decine e decine di denunce, come quella fatta dall'associazione 3place, meno di 24 ore fa.

In contrada Monachelle lo scempio: centinaia di tubi fluorescenti (neon), scaricati su di un terreno: «Vi chiediamo di farla finita!– si legge sul post della pagina facebook dell’associazione - Se avete bisogno di informazioni, piuttosto chiedeteci, scriveteci un messaggio, vediamo insieme di trovare una soluzione. A chi, invece, ha visto o sa qualcosa, l’invito a denunciare, o meglio ancora a filmare e poi denunciare. Ragazzi, così ci stiamo solo auto-distruggendo».

Un messaggio che condividiamo appieno e che facciamo anche nostro: è importante denunciare i cittadini selvaggi, quelli che in barba alle regole del vivere civile, infrangono le norme ossequiando solo il loro menefreghismo, l’indifferenza e l’insensibilità che governa la loro sporca coscienza.

Ai cittadini integri e rispettosi per l’ambiente l’invito a bacchettare severamente gli altri e a denunciare le cattive abitudini. Se non cambiamo noi, il mondo non cambierà mai!