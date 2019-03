FareAmbiente e la scuola Salvemini celebrano la Festa della Primavera

Si terrà stamane, alle ore 10,00 l'evento promosso dalle Guardie e dai volontari di FareAmbiente del Laboratorio Verde di Andria, con la collaborazione dell’Istituto Scolastico Secondario di Primo Grado “G. Salvemini” di Andria - la cui direzione è affidata alla Dirigente Prof.ssa Celestina Martinelli - che celebra la Festa della Primavera.

Agli alunni verrà illustrata la necessità di prestare attenzione e rispetto alle aree verdi e all’arredo delle stesse.

Particolare attenzione anche alle problematiche di natura ambientale e al corretto comportamento di ciascuno.

Si procederà poi alla piantumazione di una pianta arborea. «Lo scopo della manifestazione - dichiara il Responsabile del laboratorio Verde di FareAmbiente di Andria, Benedetto Misicoscia -, è di puntare a creare quella coscienza civica necessaria per far comprendere ai ragazzi che il verde, unitamente all’arredo urbano, è bello e va rispettato e preservato. Avere cura del verde e dell’arredo urbano, significa avere cura del proprio benessere e aiuta ad aumentare anche le relazioni sociali tra i residenti di una comunità, contribuisce a far crescere la fiducia anche nei riguardi degli estranei, così come evidenziato da uno studio dello Urban Realities Lab dell’Università di Waterloo e pubblicato su Cities & Health.