L’Ordine degli Infermieri indice il premio per la miglior tesi di ricerca 2019. Un’iniziativa premiata sempre dall’entusiasmo alla quale gli infermieri ogni anno partecipano con la loro conoscenza, contribuendo alla veicolazione dei contenuti di professionalità che il concorso si propone di promuovere, in riferimento al ruolo dell’infermiere; attraverso il riconoscimento, infatti, si valorizzano le qualità degli infermieri iscritti all’Ordine OPI di Barletta - Andria – Trani.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Sesta Provincia pugliese ha indetto la decima edizione finalizzata ad evidenziare e premiare le tre migliori tesi di laurea che abbiano lasciato la migliore impronta nel sistema salute, sulla base della loro competenza, ricerca e professionalità.

Un’assistenza basata sui risultati della ricerca contribuisce a migliorare gli outcomes rispondendo secondo EBN (Evidence Based Nursing) alle richieste dei pazienti, delle famiglie e della comunità. Inoltre, conoscenze uniformate hanno risvolti positivi anche sugli stessi infermieri e sul loro operato nel sistema salute.

«Da tempo - dichiara il presidente dell’OPI BAT Giuseppe Papagni - siamo impegnati in un percorso di dialogo con i cittadini, per restituire in modo trasparente l’evoluzione della professione infermieristica che ogni giorno cerca nuove risposte ai bisogni emergenti sanitari e sociali della popolazione, ed il premio per la migliore tesi, giunto oramai al decimo anno consecutivo, ha proprio l’obiettivo di stimolare la crescita della ricerca infermieristica».

Al concorso possono partecipare tutti gli infermieri ed infermieri pediatrici neolaureati iscritti all’Ordine della Provincia BAT nel 2018.

«Quest’anno - conclude il presidente OPI BAT - la scelta del tema ha come obiettivo quello di dare un senso completo all'azione professionale che gli infermieri quotidianamente danno all'assistenza, garantendola, gestendola, insegnandola, progettando e realizzando ricerche che coniughino le forti e strutturate competenze professionali con la garanzia di interventi e percorsi appropriati».

L’elaborato e la domanda di partecipazione al concorso, redatti in carta semplice, dovranno essere indirizzati alla sede dell’OPI BAT, Via Margherita di Borgogna n. 74, 76125 Trani (BT) e potranno essere presentati personalmente o fatti pervenire entro le ore 19,00 del 15 aprile 2019; si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

La commissione esaminatrice valuterà i progetti e la premiazione del vincitore sarà effettuata in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere o nel corso di altro evento organizzato dal collegio stesso.

Una sintesi del lavoro, realizzata a cura del vincitore, sarà pubblicata successivamente sul periodico FiloDiretto e sul sito web www.opibat.it.

Info: telefono: 0883482500 – fax: 0883481593; mail: bat@ipasvi.legalmail.it

Per le indicazioni complete, è possibile seguire le indicazioni nel documento allegato (clicca qui).