Benessere climatico: la provincia Bat si piazza all'ottavo posto

Il SOle24Ore pubblica i risultati dell'indagine relativa al "benessere climatico" realizzata attraverso la valutazione di 10 indicatori che analizzano, dal punto di vista meteorologico, le province del Bel Paese, rilevando le performance meteorologiche dal 2008 al 2018.

Gli indicatori presi in considerazione riguardano l'indice del clima, il soleggiamento, l'indice e l'ondata di calore, l'umidità relativa, le raffiche di vento, la brezza estiva, i giorni freddi, le piogge e la nebbia. Indici dunque finalizzati a fare una classifica rispetto al gradimento del clima da parte della popolazione nelle varie province italiane.

Il clima ha una forte influenza, infatti, sulla qualità e sullo stile di vita delle persone che abitano in un territorio. In Italia ci sono pochi dubbi: le coste battono le zone interne, il Sud e le Isole battono il Centro-Nord. Anche se a primeggiare è una città del ponente ligure: Imperia. Complici le temperature miti (16,4 gradi in media nei dieci anni), le piogge scarse e il sole.



Ma veniamo a noi. Nella Top ten si piazzano ben due delle province pugliesi: Bari e la nostra BAT. Bari si piazza al 4 posto mentre la sesta provincia pugliese si piazza all'ottavo posto con un punteggio di 700.5.

Il clima peggiore a Pavia e più in generale alla pianura padana.

Qui tutti i dettagli dell'indagine condotta da "Il Sole 24 Ore".