"Autismo: Conoscenza è Inclusione" è il titolo dell'evento che si terrà domenica 31 marzo, alle ore 18,30 presso la sede dell'ass. Artisti Andriesi, in via Torino, 12, ad Andria.

Un evento fortemente voluto per informare quanti vorranno partecipare, e quindi approfondire la conoscenza sul tema dell'autismo.

Interverranno:

Andrea Galentino: psicologo cognitivo, dottore di ricerca e Psicoterapeuta in formazione. Amministratore e fondatore dello studio associato Lipsya; Enrica Pipitone, Psicologa clinica. Co-fondatrice dello Studio Lipsya, esperta in valutazione, diagnosi e intervento sull’autismo; Giuseppe Pugliese, Neuropsicologo, esperto in valutazione, diagnosi e intervento sull’autismo.

Lipsya è uno studio associato di Psicologia altamente specializzato nella diagnosi e nell’intervento inerente le disabilità cognitive, comportamentali, relazionali ed emotive; nella prevenzione e nel trattamento del disagio psicologico; nella ricerca scientifica, nella consulenza e nella formazione per la promozione del benessere e della salute psicologica.

Che cos’è l’autismo? Quali sono i metodi di intervento? Come possiamo favorire l’inclusione delle persone con autismo?

Sono solo alcune delle domande a cui i relatori risponderanno per introdurre i presenti alla conoscenza sul tema ed approfondire alcuni aspetti fondamentali. CI sarà spazio per le curiosità e le domande da parte dei presenti. L'evento, che si svolgerà qualche giorno prima del 2 aprile (giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo) vuole essere un ulteriore momento finalizzato a fare corretta informazione sul tema di grande attualità.