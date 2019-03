Il presidente nazionale Ramon Magi per l'inaugurazione dell'Eurodesk ad Andria

Verrà inaugurato ufficialmente mercoledì 27 marzo, alle 19:00, in via Settembrini 141 ad Andria, il nuovo punto Eurodesk. Eurodesk è la rete ufficiale dell’Unione Europea per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani.

Si tratta di una rete presente in 36 Paesi europei con strutture di coordinamento nazionali e oltre 1.000 punti di informazione decentrata sul territorio.



Eurodesk - Andria è il secondo sportello Eurodesk in Puglia. Voluto fortemente dal consigliere regionale Sabino Zinni, è nato grazie alla collaborazione fra Associazione Peucetia e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, si propone di diventare punto di riferimento in fatto di mobilità giovanile in Europa per il nostro territorio.



L’evento d’inaugurazione vedrà i saluti del Presidente dell’Associazione Peucetia Paolo Marangi e del vice-presidente del Parco dell’Alta Murgia Cesare Troia che apriranno la serata.



A seguire il consigliere regionale Sabino Zinni parlerà dell’importanza di un presidio fisso dell’Europa, a livello locale, dedicato ai più giovani.



Infine il presidente nazionale Eurodesk Ramon Magi parlerà brevemente della rete europea e delle sue specificità, soffermandosi poi in particolare sulle opportunità che i programmi europei offriranno nei prossimi mesi.



L’incontro, aperto a tutti, si concluderà con un brindisi di buon auspicio. Si consiglia di non mancare.