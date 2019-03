Vietare il lancio in aria dei palloncini per contribuire alla riduzione della plastica

Da Maruggio, passando per Bitonto, Giovinazzo e tantissime altre realtà è partito il divieto a far volare palloncini di plastica in aria. L’iniziativa non nasce dal capriccio di qualche Sindaco, ma rappresenta un grande gesto per contribuire alla riduzione della plastica. Infatti, con tale divieto non è proibita la vendita, ma il lasciarli liberi in aria.

Tali scelte derivano dal fatto che i palloncini finiscano, nella maggior parte dei casi, in mare o in aree protette, andando a incrementare i già elevati accumuli di plastica, di cui, ormai, si parla quotidianamente e che mietono numerose vittime tra gli abitanti dei mari e, anche, tra gli uccelli e la fauna in generale.

Alla scelta dei Sindaci, a Bari, nel cuore del quartiere di Madonnella, si è unito anche il parroco che farà volare un grappolo di palloncini colorati biodegradabili, oltre all’utilizzo di piatti e posate biodegradabili per gli stand della festa dedicata a San Giuseppe, per contribuire alla riduzione della plastica e insegnare ai più piccoli la cultura del rispetto del creato, perché, anche con i piccoli accorgimenti si può contribuire alla costruzione di un mondo diverso, migliore.

Si spera che quest’onda prenda piede nella Bat e nella nostra città, anche per dar seguito alle richieste delle centinaia di giovani scesi in piazza per il fridays for future.