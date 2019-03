Autismo: screening gratuito presso il centro Fi.Aba

In occasione della giornata internazionale per la consapevolezza dell’autismo il centro Fi.Aba, del presidio di riabilitazione Quarto di Palo Mons. Di Donna, promuove tre giornate di screening gratuito per il disturbo dello spettro autistico, in programma il 3, 4 e 5 aprile 2019.



«Come indicato dalle linee guida nazionali e riscontrato dalla nostra esperienza quotidiana, la precocità di una diagnosi di autismo e del relativo intervento è fondamentale per offrire una migliore risposta al trattamento – commenta la dott.ssa Lia Mele, neuropsichiatra infantile del centro Fi.Aba -. Per questo motivo è utile riconoscere in alcuni comportamenti, il campanello d’allarme di un possibile disturbo del neurosviluppo».

Possibilità di prenotare lo screening gratuito telefonando al 0883.542811, tutte le mattine dalle ore 10,30 alle ore 13.30, chiedendo della dott.ssa Irene Milano o della dott.ssa Gabriella Scorpiniti, oppure mandando una mail a fi.aba@trinitari.it