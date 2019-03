Sarà inaugurata ad Andria, domenica 31 marzo, la nuova pista ciclistica “Ciclodromo Giorgia Lomuscio”: una pista sterrata voluta fortemente dalla società A.S.D. Andria Bike e intitolata a Giorgia Lomuscio, la piccola prematuramente scomparsa a seguito del sarcoma di Ewing.



L’associazione che porta il suo nome, “Giorgia Lomuscio - Tutto per amore”, accompagna già da diversi anni le attività e le gare dell’A.S.D. Andria Bike. Sport- salute: un connubio a cui tiene molto il DS della stessa società ciclistica, Luigi Tortora: “Finalmente tutti i nostri sacrifici saranno ripagati dall’inaugurazione di questa splendida pista sterrata - ubicata su via Corato, ad Andria - che consentirà ai nostri ragazzi tesserati, amanti del ciclismo, di potersi allenare e competere su un circuito sicuro e regolamentare.

Eviteremo così, nei limiti del possibile, di allenarci per strada, in pieno traffico, e aumenterà quindi la sicurezza per i nostri tesserati della disciplina mountain bike. Inaugureremo il circuito domenica mattina, con un momento solenne alle ore 9:00 e una gara di mountain bike a partire dalle 9:30. A Giorgia va il mio più grande ringraziamento per la forza che ha donato e continua a donarci da lassù.

L’A.S.D. Andria Bike, come ho più volte ribadito, supporterà sempre le attività benefiche dell’associazione che porta il suo nome”.

La gara in programma alle ore 9:30 darà vita all’8° Memorial Giorgia Lomuscio e rappresenterà la sesta prova della Categoria Giovanissimi nella specialità Mountain Bike.