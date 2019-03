Si è spento ieri sera a Roma Pinuccio Tota, nome noto ad Andria, perché con lui è nata ALFA, l’associazione teatrale che da anni mette in scena spettacoli in vernacolo andriese e che, pur essendo composta da attori non professionisti, ha raccolto nel tempo il successo del pubblico, non solo quello locale, ed ottenuto spesso importanti riconoscimenti da parte della critica.

Nato ad Andria il 17.06.1943, laureato in Scienze Politiche, Ex Dirigente pubblico, Capo Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo del Comune di Andria, ha coltivato con passione l’hobby della recitazione.

Co-fondatore del Gruppo Teatrale A.L.F.A. (Associazione Libera Filodrammatici Andriesi) è stato attore protagonista in commedie rappresentate in lingua italiana e in vernacolo pugliese, nei più prestigiosi teatri italiani. Fra gli altri, quelli di Genova, Milano, Pistoia, Roma, Chieti, Bari, Reggio Calabria.

Non sono mancate le esperienze europee, in Germania, Francia, Belgio, ecc. Nel corso delle diverse tournée ha riscosso molteplici riconoscimenti sia della critica, sia del pubblico.

Ha partecipato a numerose rassegne teatrali amatoriali di rilievo nazionale. É stato premiato quale “Miglior Attore Caratterista e Comico” al Festival Nazionale del Teatro di Chieti (Teatro Marrucino), per l’interpretazione de “Le uova dello struzzo” di André Roussin.

Terminata l’attività professionale di Dirigente, ha proseguito con maggior vigore quella artistica, allargando la sua esperienza al cinema. Ha recitato nei film “L’amore ritorna” (2003) diretto da Sergio Rubini, e, dello stesso regista, “Il grande spirito” nelle sale a maggio 2019.

La salma arriverà ad andria sabato alle 10 nella parrocchia B. V. Immacolata e alle 10.30 avrà inizio la santa messa presieduta da mons. Ruotolo