“Il Valore della terra. Agricoltura, Alimenti ed Ecosistema. Agro-Food&Eco Day Camp” è l’iniziativa realizzata da ABAP aps (Ente di Formazione accreditato dalla Regione Puglia) nell’ambito del Programma di Informazione destinato al settore agricolo della Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente PSR 2014-2020 PUGLIA), Misura 1 «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione» Sottomisura 1.2 «Sostegno ad Attività Dimostrative ed Azioni di Informazione».

Nell’ambito delle azioni finanziate dal Piano di Sviluppo Rurale regionale 2014-2020, la Misura 1 ha l’obiettivo di implementare le conoscenze degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e forestale, attraverso il sostegno di attività di qualificazione del sistema della conoscenza e il miglioramento delle competenze professionali degli addetti al settore.

La proposta di ABAP si caratterizza per la varietà delle tematiche affrontate e per l’attenzione alle necessità di aggiornamento degli operatori agricoli, in un’ottica di apertura delle aziende alle nuove opportunità di crescita, di innovazione e di creazione di preziosi legami con il territorio e il settore della ricerca.

Le aree tematiche principali, tutte afferenti al più ampio dibattito sulla diversificazione e la multifunzionalità in agricoltura, si sviluppano attraverso approfondimenti in materia di:

Agricoltura Sociale

Marchi di Qualità e marketing di Filiera

Biodiversità agricola e agroalimentare

Agricoltura e Zootecnia Biologica

Ecologia ed Alimentazione,

con una particolare attenzione agli aspetti legati ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità dello sviluppo e alla qualità per tutelare e valorizzare al meglio le produzioni tipiche regionali in un contesto economico globalizzante ed estremamente competitivo.

Destinatari dei sei incontri in programma, uno per ciascuna provincia pugliese, sono gli imprenditori agricoli, i loro coadiuvanti e i familiari, gli addetti ai settori agricoli, i giovani agricoltori, gli imprenditori e il personale dipendente delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare regionale.

Le attività, che avranno la durata di otto ore e si svolgeranno all’interno di masserie e aziende di produzione, prevedono interventi di esperti e produttori, operatori del marketing e della comunicazione, docenti universitari e ricercatori, seguiti da momenti di dibattito, proiezioni di video e laboratori pratici per favorire un approccio pratico e diretto agli argomenti in discussione.

I prossimi appuntamenti:

VENERDÌ 22 marzo - 09:00-13:00; 14:00-18:00

AGRITURISMO MURÀ - S.P. 79, km.10,700 Contrada Sgolgore – Altamura (Ba)

Tel. +39 080 9958769

Il Marketing di filiera: nuove opportunità per le imprese agricole

09:00-13:00

Interventi:

“Il marketing di filiera: coniugare l'innovazione tecnologica e tradizione”, Rocco Roma, Università di Bari

“I contratti di filiera e le reti di impresa: il caso delle piante officinali”, Giuseppe De Mastro, Università di Bari

“Valorizzazione dei prodotti agroalimentari e i marchi di qualità: il caso della lenticchia di Altamura”, Gerardo Centoducati, Università di Bari

Dibattito con conduzione guidata: Elvira Tarsitano, Università di Bari/ABAP, Alma Sinibaldi ABAP

13:00-14:00 Pausa pranzo con degustazione di prodotti tipici pugliesi

14:00-18:00 Laboratori pratici guidati

SABATO 30 marzo 09:00-13:00; 14:00-18:00

IL PINO GRANDE Azienda agricola Biologica, Agriturismo - S.P. 234 (Ruvo-Minervino) Km. 20+920 (ex S.S. 170 Km. 18+200) - Castel del Monte - Andria (BT)

Tel. +39 0883 569864

Grani antichi e biodiversità: Tanto di Cappelli!

09:00-13:00

Interventi:

“La biodiversità agroalimentare”, Elvira Tarsitano, Università di Bari /ABAP

“Genetica e tutela della biodiversità”, Stefano Pavan, Università di Bari

“Grani antichi patrimonio di biodiversità”, Nicola Catalano, AIAB.

Dibattito con conduzione guidata: Alma Sinibaldi, giornalista ABAP

13:00-14:00 Pausa pranzo con degustazione di prodotti tipici pugliesi

14:00-18:00 Laboratori pratici guidati; Proiezione video documentario