"Dio dove sei?": il 1 aprile l'incontro promosso dal Calcit

Proseguono gli appuntamenti organizzati dal CALCIT di Andria. Il 1 aprile il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori bisserà l’appuntamento di febbraio scorso, con un dialogo di riflessione culturale e religiosa, sulla necessità di mantenere la speranza e la fiducia anche nei momenti più difficili della malattia.

Ospite della storica associazione andriese in questa occasione sarà il vescovo della diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, S. E. Don Luigi Renna. «Don Luigi ci farà un grande regalo con la sua presenza. Il suo sorriso, il suo acume e la sua generosità sono rimasti nel cuore di tanti concittadini. Questo incontro sarà l’occasione per riprendere il filo del discorso interrotto a febbraio. Nella malattia e nella sofferenza, ci sentiamo soli ed è difficile sentire la presenza di una speranza. Anche in questa occasione ci scambieremo delle domande e le nostre esperienze e cercheremo insieme delle possibili risposte» ha commentato il presidente del CALCIT, il dottor Nicola Mariano.

A dialogare con il vescovo Renna e il presidente del CALCIT ci sarà il consigliere spirituale dell’associazione, don Sergio Di Nanni, grande animatore di questi eventi. Appuntamento per lunedì 1 aprile alle ore 19:00, all’auditorium della Chiesa delle Sacre Stimmate (Cappuccini), in Piazza Unità d’Italia 10.