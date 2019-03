Nuovi stalli dei parcheggi a pagamento, lavori in corso sulle strade andriesi

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.148 del 28/03/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa ai lavori di installazione della segnaletica verticale ed orizzontale, consistenti nella realizzazione degli stalli di sosta a pagamento e dell’installazione dei relativi parcometri, e quindi viene istituito dal 01/04 al 05/04/2019, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, il divieto di fermata e sosta dei veicoli sulle seguenti strade:

– Piazzale SOFFICI;

– Piazzale G. FALCONE;

– Via TINTORETTO;

– Via GIOTTO;

– Via R. SANZIO;

– Via M. BUONARROTI;

– Via TIEPOLO;

– Via SALVATOR ROSA – da Via Pisani a Via G. Poli – lato sx;

– Via BANDIERA E MORO – da Via Q. Sella a Via XX Settembre – lato dx;

– Via BARLETTA – da Viale V. Giulia a passaggio a livello – lato dx;

– Via FERRUCCI – da Viale V. Giulia a Piazza Umberto I° – lato dx;

– Via G. VERDI – da Via Bisceglie a Via Gorizia – lato dx;

– Via G. VERDI – dal civ. 112 a Via Boito – lato dx;

– Via PERUGIA – da viale V. Giulia a Via Guicciardini lato sx;

– Via PENDIO S. LORENZO – da Via Attimonelli a Via Porta Nuova – lato sx;

– Via PORTA NUOVA – da Via Pendio S. Lorenzo a Via Magellano – lato sx;

– Via PORTA NUOVA – da Via Magellano a Via Carmine – lato dx;

– Via MANTHONE’ – da Via Porta Nuova a Via Annunziata – lato dx;

– Via POTENZA – da Viale V. Giulia a Via Bologna – lato dx.