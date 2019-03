Alle 2 lancette avanti un’ora. Torna l’ora legale che durerà fino al 30 ottobre

Lancette avanti di un'ora, torna infatti l'orario legale questa notte. Alle ore 2 per la precisione, torna nel nostro Paese, come anche in buona parte d'Europa l'ora legale per restare in vigore fino al 30 ottobre prossimo.

Parlare di lancette fa un po' sorridere dal momento che nelle nostre case, auto, smartphone oggi, nell’era digitale, parliamo di dispositivi che si aggiornano automaticamente, avendo già memorizzato il calendario con il cambiamento d’orario.

L’ora legale rimpiazza l’ora solare, e tra le altre cose fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. In queste settimane intanto, la questione relativa all'abolizione del cambio dell'ora è affrontata dall'Unione europea. Lo scorso 26 marzo, infatti, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione legislativa per mettere fine una volta per tutte al famigerato cambio nel 2021.

Nel testo, votato dall'Europarlamento, si legge che saranno i Paesi dell'Ue a decidere quale dei due orari tenere. Chi vorrà l'ora legale, sposterà per l'ultima volta le lancette dell'orologio l'ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiranno mantenere l'ora solare, effettueranno il cambio definitivo l'ultima domenica di ottobre 2021. Tutto a condizione che i Paesi Ue e la Commissione coordinino le loro decisioni in modo da non perturbare il mercato interno. Nella risoluzione, infatti, si legge che la Commissione europea può presentare una proposta legislativa per rinviare la data di applicazione della direttiva fino a un massimo di 12 mesi se ritiene che le disposizioni previste pregiudichino in modo significativo e permanente il funzionamento del mercato interno.